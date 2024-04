De Maggio: “Conte si informa su Napoli: ha chiamato Politano”

Antonio Conte sarebbe molto tentato dall’ipotesi Napoli: avrebbe contattato Matteo Politano per informarsi sulla città, l’ambiente e il centro sportivo.

Secondo le rivelazioni del giornalista Valter De Maggio a Radio Goal su Kiss Kiss, Antonio Conte starebbe valutando molto seriamente l’opportunità di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Tanto da essersi già mosso per raccogliere informazioni dettagliate sul contesto partenopeo.

“Antonio Conte è tentatissimo dall’ipotesi Napoli,” ha svelato De Maggio. “Il mister è convinto che la squadra sia fortissima e che con le cose fatte bene possa tornare a grandi livelli. Inoltre a Conte piace tanto la piazza di Napoli, l’ambiente e ha un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis.”

Ma non è tutto. Secondo il giornalista, l’ex tecnico di Juventus e Inter avrebbe già contattato un calciatore del Napoli per avere ragguagli sulla città e sulle strutture del club: “Conte ha chiamato Matteo Politano per avere informazioni sulla città, sul centro sportivo e su altri particolari: si sta informando su Napoli“.

Un retroscena che testimonierebbe l’interesse concreto di Conte per la panchina azzurra. Il tecnico salentino avrebbe chiesto anche alla sua cerchia ristretta di mantenere il più stretto riserbo sulla trattativa in corso con De Laurentiis.

Insomma, Conte sembrerebbe davvero tentato dalla possibilità di raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti. Napoli potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per rilanciarsi ad alti livelli dopo l’esperienza in Premier League.