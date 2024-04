Napoli, tesoretto da 200 milioni: assalto all’Atalanta per Koopmeiners, Hien e Scalvini

Il Napoli avrà a disposizione un budget da oltre 200 milioni per il mercato estivo. Nel mirino Koopmeiners e Scalvini dell’Atalanta.

Il Napoli si prepara ad un calciomercato estivo da grande protagonista grazie ad un tesoretto faraonico da oltre 200 milioni di euro che Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere a disposizione della dirigenza per rinforzare la rosa. E secondo il quotidiano Il Mattino, nel mirino di Aurelio De Laurentiis e Manna sarebbero finiti tre calciatori dell’Atalanta: Koopmeiners, Scalvini e Hien. Ecco cosa scrive il quotidiano Napoletano:

“Il Napoli avrà 200 milioni e più da spendere la prossima estate. E da Bergamo rimbalzano le indiscrezioni di un Napoli pronto ad andare all’assalto dei talenti di Percassi: Koopmeiners, Scalvini e Hien (che tanto ha impressionato nel giorno dello scontro diretto al Maradona). Non semplice fare affari con l’Atalanta che lo scorso anno, lo abbiamo raccontato, ha rifiutato 45 milioni proprio per Koopmeiners.

La lista degli acquisti è lunghissima, anche perché sono in tanti a offrirsi al Napoli: per esempio, l’Udinese è certa che gli azzurri torneranno alla carica per Perez, il difensore sfumato a gennaio solo perché il patron (parole sue) ha scoperto di una commissione da 700 mila euro che non aveva previsto. In estate, le cose cambieranno”.

La lista della spesa di Manna però è lunga e comprende anche altri nomi seguiti da tempo come Perez dell’Udinese, sfumato a gennaio per una commissione imprevista. Ma anche il difensore slovacco Hancko del Feyenoord e il connazionale Suslov, talento del Verona con cui il Napoli vanta una corsia preferenziale.

“Natan e Ostigard vanno via e forse anche Jesus. Ma non è semplice trovarne tre di difensori centrali. Bisogna muoversi con cautela.

Il Napoli insiste per lo slovacco Hancko del Feyenoord, centrale difensivo ma anche terzino, ma anche per l’interessamento con il Verona per un altro talento della nazionale di Bratislava ovvero il 23enne Tomas Suslov. L’Hellas ha una linea preferenziale con De Laurentiis: dunque, per Suslov c’è una specie di prelazione.

E la certezza che andare o no in Champions non cambierà i progetti di mercato di De Laurentiis. Perché la cassaforte è piena zeppa. Anche per rinnovare qualcuno con qualche mal di pancia di troppo”.

Budget extralusso

Insomma, un budget importante quello che De Laurentiis metterà a disposizione per ridisegnare la squadra in vista della prossima stagione, indipendentemente dall’approdo o meno in Champions. “La cassaforte è piena zeppa”, assicura il Mattino, con la possibilità quindi di operare a tutto campo per rinforzare la rosa ma anche per blindare alcuni calciatori con rinnovi più ricchi. Il grande obiettivo è quello di allestire una squadra sempre più competitiva per confermarsi ad alti livelli in Italia e in Europa.