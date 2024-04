Conte si avvicina al Napoli: Spunta una data importante

Antonio Conte rimane l’obiettivo principale del Napoli spuntano una serie di indizi che lasciano presagire il suo approdo in maglia azzurra.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La caccia al nuovo allenatore per la prossima stagione entra nel vivo in casa Napoli. Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Antonio Conte sarebbe più vicino al Napoli. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Il 15 maggio si conoscerà il destino europeo del club azzurro. La Juventus, che ha ormai in Cristiano Giuntoli un plenipotenziario, ha scelto Thiago Motta per la prossima stagione. Quindi, Antonio Conte se vuole restare in Italia ad allenare ha poche alternative.

A meno che, il Milan non decida di considerare negativa la sua stagione e mandar via Stefano Pioli. Ma ci sono una serie di indizi che fanno intendere come De Laurentiis tenga in grandissima considerazione Ciccio Calzona”.

Conte è effettivamente uno degli allenatori attualmente senza panchina che meglio incarnerebbe lo spirito vincente e la mentalità battagliera che il presidente azzurro va cercando.