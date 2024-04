Stadio Napoli, Manfredi frena De Laurentiis: “Meglio ristrutturare il Maradona”

Il sindaco di Napoli Manfredi risponde a De Laurentiis sul nuovo stadio a Bagnoli, ritenendo preferibile ristrutturare il Maradona.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE – Sul nuovo stadio del Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi sembra frenare le ambizioni del presidente De Laurentiis di realizzare un nuovo impianto nella zona di Bagnoli. Intervenuto ad un evento a Napoli, il primo cittadino ha ribadito la sua posizione: “Per l’obiettivo di avere uno stadio moderno è meglio puntare sulla ristrutturazione del Maradona“.

Le perplessità sul progetto Bagnoli

Nonostante l’interesse di De Laurentiis per un’area come Bagnoli, Manfredi ha ricordato che “il piano urbanistico approvato ha vincoli ambientali che impediscono di realizzare nuovi volumi“. Un ostacolo non da poco per un’opera ex novo. “Stravolgere le previsioni costruite in tanti anni non è facile”, ha aggiunto.

I tempi stretti per gli Europei 2032

Il sindaco ha anche evidenziato un altro aspetto critico: i tempi ristretti in vista degli Europei 2032 che Napoli ospiterà. “Dobbiamo parlare tecnicamente nel merito, per capire cosa è davvero fattibile, altrimenti si allontaneranno gli obiettivi comuni: avere uno stadio importante“.

L’opzione Maradona più percorribile

Ecco allora che la ristrutturazione del “Maradona” viene indicata come l’opzione più praticabile. Un progetto che accontenterebbe tutte le parti: città, società sportiva e governo nazionale coinvolti nell’organizzazione del grande evento europeo.

Gli investitori esteri su Napoli

Nel suo intervento, Manfredi ha anche confermato l’interesse di importanti fondi d’investimento arabi su Napoli: “Nelle prossime settimane ci sarà una missione in città del fondo saudita, un grande riconoscimento per il ritrovato ruolo della città“.

Insomma, il dibattito sullo stadio del Napoli resta acceso, con Manfredi che sembra più propenso a puntare su una ristrutturazione del “Maradona” piuttosto che su un nuovo costoso impianto da realizzare dalle fondamenta. Staremo a vedere se De Laurentiis deciderà di seguire questa linea o insistere sul suo ambizioso progetto.