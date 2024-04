De Laurentiis rilancia: “Nuovo stadio da 50-60mila posti e centro tecnico a Bagnoli in stile City”

De Laurentiis annuncia il piano definitivo: niente restyling del Maradona, ma un impianto di livello mondiale nell’area di Bagnoli con annesso centro sportivo.

Notizie calcio Napoli: De Laurentiis ha le idee chiare sul futuro del Napoli e sugli impianti sportivi. In un’intervista a Radio Napoli Centrale, il patron azzurro ha ribadito con decisione che non ci sono progetti per ristrutturare lo Stadio Maradona: “Mi sembra strano che il sindaco continui a parlare del Maradona aspettandosi una mia proposta. L’ho avvisato che il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli”.

La spiegazioneè tecnica: “Con l’architetto Zavanella abbiamo fatto sopralluoghi. Per le modifiche dovremmo costruire uno stadio nello stadio, con il Napoli costretto a giocare per anni fuori casa. Un cantiere aperto non darebbe tranquillità per la sicurezza“.

Nuovo stadio Napoli: Il Piano Ambizioso per Bagnoli

De Laurentiis punta invece su Bagnoli per realizzare un polo sportivo faraonico per il Napoli: “A Bagnoli ci sono due lotti da 65 ettari. Su questi si potrebbe fare il tennis, lo stadio del Napoli da 50-60mila posti per essere competitivi a livello mondiale, e il centro sportivo come quello del Manchester City”.

Spazio anche per parcheggi e fruibilità: “Con 65 ettari a disposizione ci vorrebbero tanti parcheggi. I trasporti non sono un problema, che differenza c’è tra Piazzale Tecchio e Bagnoli?”.

Investimento personale ed appoggio di Regione e Governo

De Laurentiis ha chiarito che si tratta di un investimento personale: “Il Comune non ha mai fatto lavori al Maradona in 20 anni. Li ha fatti la Regione perché ho buoni rapporti con De Luca”.

Per il progetto è atteso l’appoggio del Governo: “Ho un appuntamento con il Ministro Fitto che convocherà Invitalia e il Sindaco. Se tutti vogliono penalizzarci e mandarci lontano dalla città, me ne farò una ragione”.

L’ipotesi Afragola

Non è da escludere nemmeno l’ipotesi Afragola per un nuovo stadio con annesso centro commerciale: “Se si vuole uno stadio con negozi aperti 7 giorni su 7, non può allontanarsi troppo dal centro città”.

Insomma De Laurentiis sembra avere un chiaro piano industriale: una nuova casa di livello mondiale nell’area di Bagnoli con un centro sportivo all’avanguardia. Un progetto faraonico che potrebbe rivoluzionare il corso del Napoli.