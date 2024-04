Il sindaco Manfredi: “Un fondo arabo sta arrivando a Napoli”

Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’interesse di un fondo arabo per investire a Napoli, città al centro del mirino di grandi investitori internazionali.

Napoli si conferma sempre più attrattiva per gli investimenti stranieri. A confermarlo è stato direttamente il sindaco Gaetano Manfredi, che ha svelato l’imminente arrivo in città di un fondo saudita pronto a valutare potenziali operazioni.

Un Fondo Arabo vuole investire a Napoli

“Nelle prossime settimane ci sarà una missione del fondo saudita che verrà a Napoli”, ha dichiarato Manfredi a margine di un evento in Rai. “È un riconoscimento del ritrovato ruolo e della ritrovata centralità della nostra città”.

Il primo cittadino partenopeo ha così confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su alcuni quotidiani nazionali, tra cui Repubblica, che avevano anticipato l’interesse degli arabi per Napoli e forse anche per lo stadio Maradona.

Manfredi ha inquadrato la visita del fondo saudita in un più ampio scenario di grande attrattività per la città: “C’è un enorme interesse perché la sua crescita economica e centralità internazionale rappresentano un’opportunità per tutti gli investitori”.

Secondo il sindaco, si tratta di un fenomeno ormai costante: “Ci sono continue missioni di grandi investitori che vengono a Napoli“, l’esempio più recente dei quali è appunto quello del fondo arabo.

Un chiaro segnale del fermento economico di una Napoli rinata, capace di attrarre capitali stranieri grazie alle sue potenzialità storico-culturali ma anche logistiche e produttive. Un’apertura agli investimenti esteri voluta e perseguita dall’amministrazione comunale.

Il fondo del Golfo, le cui dimensioni e obiettivi restano ancora da definire, potrebbe essere il primo di una lunga serie di operatori a scommetere su Napoli nelle prossime settimane e mesi.