Spalletti: “Napoli indimenticabile, Conte può renderlo invincibile. Restituisco la Panda ai bambini”

L’ex tecnico azzurro consegna l’iconica Panda al Santobono e riflette su Napoli e la Nazionale

Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana e artefice dello storico terzo scudetto del Napoli, ha partecipato a una cerimonia speciale presso l’ospedale Santobono di Napoli. L’allenatore ha donato la celebre Fiat Panda, impreziosita da un dipinto raffigurante il Vesuvio e il tricolore, alla struttura ospedaliera. Durante l’evento, Spalletti ha parlato del suo legame con Napoli, della squadra di Antonio Conte e delle sue aspettative per la Nazionale.

Spalletti dona la Panda dello scudetto al Santobono

Spalletti ha voluto restituire simbolicamente l’auto, decorata in onore del terzo scudetto del Napoli, ai bambini di Napoli: “Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini. Me l’avevano prestata e ora la restituisco, spero che faccia tanti viaggi della guarigione,” ha detto il tecnico, spiegando che l’idea è nata vedendo l’auto inutilizzata in garage. “Alcuni mi hanno suggerito di metterla all’asta, ma per me è più importante che porti speranza ai bambini,” ha concluso.

Il Napoli e il futuro della squadra di Conte

Spalletti ha poi parlato della sua esperienza a Napoli e ha fatto i complimenti alla nuova squadra guidata da Antonio Conte: “Impossibile dimenticare ciò che si vive a Napoli, nel bene e nel male. Conte ha ragione quando parla di ragionare con il ‘noi’ e non con l’io. È così che si diventa super-forti.” L’ex allenatore ha evidenziato come il Napoli attuale possa ambire a grandi traguardi, grazie a un gruppo importante e a un allenatore esperto: “Il Napoli ha tanti giocatori di qualità e sta lavorando bene. Il pressing alto e il gioco intenso mi ricordano la mia squadra.”

Il pensiero di Spalletti sugli stadi e le tifoserie

Un altro tema affrontato da Spalletti è stato quello della sicurezza negli stadi: “Servono impianti adeguati. Chi ama il calcio non gioca in trasferta, come vediamo in Inghilterra, bisogna accettare di avere vicino il tifoso avversario.” Spalletti ha invitato a imparare dagli esempi di correttezza e rispetto visti in altre nazioni.

La Nazionale e il futuro dei giovani

Riguardo alla Nazionale, Spalletti ha espresso fiducia nelle nuove generazioni: “Abbiamo giovani interessanti come Pisilli e Maldini. Lavoreremo per costruire un futuro importante per l’Italia.” Ha poi aggiunto che giocatori come Chiesa e Politano restano nei suoi pensieri, ma l’obiettivo è ringiovanire la rosa: “Stiamo puntando su giocatori che possono coprire più ruoli in campo, soprattutto i centrocampisti.”