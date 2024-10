McTominay: “Premier League fisica, ma lavoro tattico più intenso in Italia. Il ruolo ‘flessibile’ riservatomi da Conte mi aiuta a crescere”

Il centrocampista Scott McTominay ha parlato della sua nuova avventura, svelando la sua voglia di contribuire al successo del Napoli.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Radio CRC, emittente partner del Napoli, Scott McTominay ha condiviso le sue impressioni sulla Serie A, il suo nuovo ruolo e la passione che lo ha portato a scegliere Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo privilegiato sulla mentalità di un calciatore pronto a lanciarsi in una nuova avventura calcistica.

“La Serie A: Disciplina e Flessibilità”

McTominay ha iniziato la sua intervista mettendo in luce le differenze tra il calcio inglese e quello italiano. L’ex centrocampista del Manchester United ha poi rivelato il suo nuovo ruolo flessibile sotto la guida di Antonio Conte, evidenziando come questa duttilità gli permetta di contribuire al massimo in campo:

“Paragone tattico tra Premier e Serie A? Sono molto diverse, in Italia c’è sicuramente più disciplina tattica, anche il lavoro con i compagni è differente. E’ un calcio fisico, quello inglese, ma anche in Italia le esercitazioni sono sempre intense. Antonio Conte mi aveva già detto che avrei giocato quasi da attaccante? Il mister ha ritagliato per me un ruolo abbastanza ‘flessibile’. Sono duttile nelle posizioni, sento molto questo modo di giocare. Voglio raggiungere obiettivi importanti e credo che, giocando in questo modo, potremo farlo. La possibilità di sperimentare diversi ruoli è sempre qualcosa di positivo, la cosa più importante è dare il mio contributo ai compagni nel miglior modo possibile. Gioco da numero 8, da box-to-box, e ho sempre l’opportunità di aiutare i compagni nelle due fasi. Il gruppo è la cosa principale”.

Il centrocampista ha elogiato la qualità del campionato italiano, affermando: “Il campionato non è secondo a nessuno. Ogni squadra ha standard molto elevati e tanti top player.” Quando gli è stato chiesto chi fosse il giocatore più forte con cui ha mai giocato, McTominay ha subito menzionato Lukaku, ma non ha risparmiato complimenti anche a Kvaratskhelia.

“Tutte le squadre mi hanno impressionato per i loro standard, ci sono tanti top player e molte squadre forti. Il campionato italiano non è secondo a nessuno. Quando lo vedi da fuori, non ti rendi conto del livello così alto. Il giocatore più forte con cui e contro cui ho giocato? Lukaku è il più forte, ma anche Kvaratskhelia è fantastico. Il più forte che ho affrontato, invece, è Messi”.

Fiducia e Preparazione per il Como

Riguardo al Napoli, attualmente primo in classifica, McTominay ha espresso ottimismo: “Devi avere sempre fiducia nei compagni e pensare partita dopo partita.” In vista della prossima sfida contro il Como, allenato da Cesc Fabregas, ha scherzato sul desiderio di una doppietta da parte di Lukaku, facendo riferimento a una sua recente prestazione: “Due gol di Romelu per noi anche domenica sarebbe un bene? Sì, sarebbero perfetti. Conte sarebbe contento di riscattare in questo modo quella sconfitta (scherza, ndr)”.

Poi ancora: “Ogni gara è difficile, ma diversa e dura in modo differente dalle altre. Col Monza abbiamo lottato molto, ma anche avuto diverse occasioni. Da giorni lavoriamo intensamente per il Como, per affrontarlo nel modo migliore possibile. Ogni sfida è delicata e va preparata in maniera precisa”.

La Passione di Napoli: “Determinante nella Mia Scelta”

Parlando della sua decisione di unirsi al Napoli, McTominay ha rivelato: “Il calore dei napoletani trasmette forza e volontà di andare avanti.” Questa passione palpabile è stata un elemento chiave per il suo arrivo in Campania, dove si è già sentito accolto dalla comunità.

“Quanto ha inciso sulla scelta di venire qui? Certo, è stato determinante al 100%. Sentire il trasporto della gente è molto importante, il calore dei napoletani trasmette forza e volontà di andare avanti”.

Infine, il calciatore scozzese ha toccato il tema della cucina napoletana: “Seguo con precisione la dieta, ma non mancherà occasione per assaporare la tradizione culinaria.” Un segnale che, oltre al calcio, McTominay è pronto a immergersi nella cultura locale.

Con un atteggiamento positivo e una mentalità aperta, Scott McTominay si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a Napoli, portando con sé l’entusiasmo e la determinazione di chi vuole lasciare il segno.