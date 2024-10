Fedele avvisa il Napoli: “Como come il Barcellona, ecco l’aspetto che va temuto maggiormente”

L’ex dirigente sportivo analizza l’approccio audace del Como e le potenzialità del Napoli in un match che promette spettacolo.

In vista dell’attesa sfida di domani tra Napoli e Como, Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha condiviso le sue impressioni durante il programma “Marte Sport Live” su Radio Marte. Il match, che si svolgerà allo stadio Diego Armando Maradona, promette emozioni e sorprese, con il Como pronto a mettere in difficoltà i partenopei.

La Questione Neres e Politano

Un tema centrale del dibattito è stato il ‘ballotaggio’ tra David Neres e Matteo Politano. Fedele ha messo in luce la difficoltà di vedere il brasiliano come titolare al posto di Matteo Politano.

“Quando potremo vedere David Neres di nuovo titolare? E’ difficile che tolga il posto a Matteo Politano, perché il brasiliano, non dà la copertura sufficiente. La catena di destra di questo Napoli ricorda quella sinistra con Hamsik, Ghoulam e Insigne: è l’asse che sfonda, perché cambiarlo? Neres è un giocatore veloce, un fulmine, un lampo, però fa più assist che gol. In ogni partita, comunque, sfiora la rete”.

“Il Como Affronta il Napoli a Viso Aperto”

Fedele ha messo in evidenza l’approccio audace del Como, sottolineando la filosofia di gioco adottata da Cesc Fabregas, che ha reso la squadra capace di “giocare e lasciare giocare”. Ecco le parole di Fedele:

“Quale aspetto del Como va temuto maggiormente? Il Como gioca e lascia giocare, rispecchia la filosofia di Fabregas, affrontando tutti a viso aperto, ma farlo col Napoli non è una cosa piacevole. Magari soffriremo un poco, perché loro fanno un palleggio alla Barcellona, ma la differenza ormai la fanno i calciatori che sanno puntare l’avversario: l’uno contro uno ti fa vincere le partita”.