Gullit: “il Napoli ha interrotto l’egemonia della Juventus. Conte ha una mentalità vincente”

L’ex leggenda del Milan analizza la lotta scudetto e le principali concorrenti

Ruud Gullit, ex calciatore di Milan e Sampdoria, ha parlato del campionato di Serie A in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Gullit, una leggenda del calcio italiano e internazionale, ha offerto un’interessante analisi sullo stato attuale della Serie A e sulle squadre che ritiene le principali contendenti per il titolo tricolore.

L’egemonia interrotta della Juventus

Secondo Gullit, l’interruzione dell’egemonia della Juventus ha reso il campionato molto più interessante. “I tifosi bianconeri preferivano sicuramente il dominio dal 2011 al 2020, ma ora la Serie A è più equilibrata,” ha dichiarato l’ex giocatore rossonero, sottolineando come nelle ultime quattro stagioni lo scudetto sia stato vinto da tre squadre diverse: Inter, Milan e Napoli.

Il Napoli principale contendente per lo scudetto

Pur riconoscendo il valore dell’Inter, che ha vinto lo scudetto lo scorso anno con un margine importante, Gullit invita a non sottovalutare il Napoli nella corsa al titolo. “Con Antonio Conte il Napoli ha ritrovato quella mentalità vincente che li ha portati al successo con Spalletti,” ha spiegato Gullit. “In più, il fatto di non partecipare alle competizioni europee potrebbe dare un vantaggio significativo agli azzurri.”