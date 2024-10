Napoli, occhi sul mercato di gennaio: spuntano due nomi e uno svincolato

Conte potrebbe chiedere nuovi innesti per consolidare la rosa azzurra

Il Napoli guarda con fiducia al presente, con Antonio Conte alla guida di una squadra che punta a consolidare il primato in classifica. Il calendario favorevole offre alla squadra la possibilità di mettere “fieno in cascina” prima degli scontri più difficili previsti per novembre. Nonostante il grande mercato estivo, la società partenopea non perde di vista le opportunità in vista del mese di gennaio, quando potrebbero arrivare nuovi rinforzi richiesti dal mister.

Conte vuole un esterno e un difensore centrale

Antonio Conte sta valutando la possibilità di aggiungere un esterno destro che possa essere utile in entrambe le fasi di gioco. Tra i nomi monitorati spicca quello di Eric Junior Dina Ebimbe, classe 2000 dell’Eintracht Francoforte, un giocatore duttile che potrebbe essere l’innesto giusto. Il suo costo si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Un altro profilo interessante è quello di Patrick Dorgu, esterno del Lecce che si sta confermando a ottimi livelli in Serie A. Il costo dell’operazione potrebbe essere leggermente superiore a quello di Dina Ebimbe, ma Dorgu rappresenta una delle scoperte di Pantaleo Corvino, sempre abile nel trovare giovani talenti.

L’idea Matip per rinforzare la difesa

Tra i nomi che il Napoli sta valutando c’è anche quello di Joel Matip, difensore centrale di 33 anni che ha lasciato il Liverpool in estate. Matip, svincolato, è un profilo che Antonio Conte conosce bene dai tempi della Premier League e potrebbe rappresentare un’idea interessante per aumentare l’esperienza e la solidità della difesa partenopea. La sua aggiunta potrebbe risultare preziosa soprattutto in caso di infortuni o cali di rendimento nel reparto arretrato.