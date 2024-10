Il CT del Belgio: “Lukaku fuori forma, ecco perché ho convocato Ngonge”

Le dichiarazioni di Domenico Tedesco su Lukaku e la nuova convocazione di Cyril Ngonge

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa della mancata convocazione di Romelu Lukaku per i prossimi impegni della nazionale nelle partite di Nations League. Il bomber del Napoli non farà parte della squadra che affronterà, tra gli altri, l’Italia, a causa di una condizione fisica non ancora ottimale.

Lukaku fuori forma: ecco le parole di Tedesco

“Spero che Lukaku possa essere con noi a novembre, ma dipende tutto da lui e dalla sua condizione fisica”, ha spiegato Tedesco. “Al momento, non è ancora in grado di reggere 90 minuti. Si è trasferito tardi a Napoli e, anche se ha giocato, non si sente ancora al meglio”.

Lukaku, nonostante le sue recenti buone prestazioni con il Napoli – tra cui due gol e diversi assist nelle ultime partite – ha trascorso l’estate allenandosi da solo, e questo lo ha lasciato indietro rispetto ai suoi compagni di squadra. Per questo motivo, il centravanti ha chiesto al Belgio di poter rimanere a Napoli durante questa pausa per lavorare individualmente sulla sua forma fisica.

“Lukaku ci ha fatto una richiesta: quella di poter lavorare a Napoli durante questo periodo per migliorare la sua condizione”, ha concluso Tedesco.

La convocazione di Cyril Ngonge

Un’altra notizia importante è la convocazione del giovane attaccante del Napoli, Cyril Ngonge, nella lista dei convocati del Belgio per le sfide contro Italia e Francia. Tedesco ha spiegato che, vista l’assenza di Lukaku e di altri giocatori chiave come Kevin De Bruyne, la scelta di includere Ngonge nella rosa della nazionale è stata necessaria per dare nuove soluzioni offensive.

Tra le altre novità della lista, figurano anche Malick Fofana del Lione e Matte Smets del Genk.