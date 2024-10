Napoli-Como, il Maradona freme: le ultime sulle scelte di Conte

Conte conferma il 4-2-3-1 per la sfida contro il Como di Fabregas

Il Napoli si prepara ad affrontare il Como per la settima giornata di Serie A, in un clima di grande entusiasmo al Maradona. Antonio Conte non vuole cambiare ciò che funziona e punta ancora sul modulo che ha portato i partenopei al primo posto in classifica. La squadra azzurra, con Kvaratskhelia e compagni, è pronta a difendere la vetta contro un Como in forma, reduce da due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona, sotto la guida di Cesc Fabregas.

Probabile formazione Napoli: Politano ancora titolare

Per la sfida al Maradona, Conte conferma la fiducia al gruppo dei “titolarissimi”. Mario Rui rimane escluso dalla lista campionato e Meret è ancora infortunato, ma le alternative non mancano. Olivera sarà favorito su Spinazzola sulla sinistra, mentre Politano, in un momento di forma straordinaria, sarà titolare, lasciando ancora una volta Neres in panchina. McTominay agirà dietro a Lukaku, che sarà il riferimento offensivo della squadra.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Indisponibili Napoli

Mario Rui (fuori dalla lista Serie A)

(fuori dalla lista Serie A) Meret (infortunato)

Un Maradona pronto a sostenere la squadra

I tifosi del Napoli, sempre calorosi e appassionati, riempiranno il Maradona per sostenere i loro beniamini. L’entusiasmo è alle stelle e la squadra avrà bisogno del supporto di tutti per mantenere il primo posto in classifica. Antonio Conte sa quanto sia importante la spinta del pubblico, soprattutto in partite come questa, dove ogni dettaglio può fare la differenza.