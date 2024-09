Ngonge, 11 minuti di magia: spunta un dato incredibile

Cyril Ngonge, in soli 11 minuti, ha riscritto la partita contro il Palermo in Coppa Italia, portando il Napoli a un vantaggio fulmineo e dimostrando ancora una volta di essere un giocatore su cui contare. Due gol in rapida successione, una performance da sogno che ha mandato in delirio i tifosi e ha fatto emergere un dato sorprendente che molti non si aspettavano.

Al 7′, Ngonge approfitta di un pasticcio del portiere Sirigu, che non riesce a controllare il pallone. L’attaccante belga, rapido e determinato, non perde l’occasione e insacca la prima rete, mettendo il Napoli subito in vantaggio. Ma non è finita qui.

Solo quattro minuti più tardi, Ngonge si ripete: un diagonale perfetto che supera Sirigu e fa esplodere il Maradona. Due gol in 11 minuti, un impatto devastante. Ma ecco il dato che sorprende: con questa doppietta, Ngonge ha segnato più reti in 11 minuti di quanto abbiano fatto alcuni attaccanti della Serie A in diverse partite. Un dato che fa riflettere e che accende i riflettori sul suo talento.

Ngongre, un talento forse sottovalutato

Ngonge non è un nome che spesso domina i titoli dei giornali, ma dopo questa performance le cose potrebbero cambiare. Le statistiche parlano chiaro: la sua capacità di incidere in tempi così brevi lo rende un’arma preziosa per Antonio Conte. E, come ha sottolineato Tuttosport, la sua doppietta fa nascere il dubbio che forse il belga sia stato sotto utilizzato finora.

Ogni sua giocata ha dimostrato freddezza e precisione, qualità che ogni attaccante vorrebbe avere. Con due gol in un lasso di tempo così ristretto, ha dato prova di essere un giocatore pronto per prendersi più spazio nella formazione azzurra. Il pubblico del Maradona lo sa: Cyril ha le carte giuste per brillare sempre più.

I tifosi sognano e Conte osserva

Con una squadra che ha molte frecce al proprio arco, la domanda su quanto spazio Ngonge potrà ritagliarsi in futuro rimane aperta. Ma una cosa è certa: queste prestazioni non passano inosservate. I tifosi, che amano vedere i giovani talenti crescere, hanno già iniziato a sognare. E Conte, che non lascia nulla al caso, lo sa bene: con un attaccante così, c’è solo da aspettare di vedere altre magie.