Napoli-Como, Kvaratskhelia sostituito di nuovo: come l’ha presa il georgiano?

Dopo il cambio durante Napoli-Como, il giocatore smentisce le voci di malcontento, mentre la squadra continua a cercare il riscatto in campionato.

Nel match di oggi contro il Como, Khvicha Kvaratskhelia è stato sostituito per la seconda volta consecutiva, destando l’attenzione degli appassionati di calcio. Al suo posto, Antonio Conte ha scelto David Neres, ma questa volta il georgiano ha mostrato una reazione più contenuta rispetto alla gara contro il Monza.

Un Inizio Scoppiettante per il Napoli

La partita è iniziata in modo travolgente per il Napoli, con Scott McTominay che ha segnato un incredibile gol dopo soli 25 secondi. Tuttavia, la squadra ha adottato un approccio più prudente su indicazione di Conte, consentendo al Como di guadagnare terreno e sviluppare le proprie azioni offensive. La formazione comasca ha trovato il gol del pareggio grazie a Gabriel Strefezza, evidenziando la frustrazione del tecnico partenopeo a bordo campo.

Nella ripresa, il Napoli ha ripreso il controllo della partita, riportandosi in vantaggio con un gol di Romelu Lukaku. Kvaratskhelia ha continuato a mettere in mostra il suo talento, illuminando il gioco con giocate di alta qualità. Tuttavia, la sua sostituzione ha riacceso l’attenzione mediatica, soprattutto dopo le polemiche legate ai numerosi falli subiti nella gara precedente contro il Monza.

Nessun “Caso” Kvaratskhelia

A differenza di quanto avvenuto in precedenza, il georgiano non ha manifestato segni di malcontento al momento della sostituzione, smentendo le voci di un presunto “caso” all’interno dello spogliatoio. È importante sottolineare che la gestione delle sostituzioni fa parte della strategia di Conte e non deve essere interpretata come una critica al giocatore.