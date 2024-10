Live – Empoli-Napoli 0-0

Le scelte di Conte per la sfida del ‘Castellani-Computer Gross Arena’

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Empoli all’ora di pranzo, con l’obiettivo di tornare in testa alla classifica da solo e staccare la Juventus di tre lunghezze. La sfida al ‘Carlo Castellani-Computer Gross Arena’ si preannuncia fondamentale per gli azzurri guidati da Antonio Conte.

L’Empoli, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro la Lazio, cercherà di riprendere la propria marcia positiva. Gli uomini di D’Aversa hanno accumulato dieci punti in classifica, dimostrando di essere un avversario ostico.

EMPOLI-NAPOLI: PRIMO TEMPO

1′ Squadre in Campo

Formazioni ufficiali: Napoli senza Lobotka, Gilmour titolare

Il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, infortunatosi durante la pausa per le nazionali. Antonio Conte darà una prima chance da titolare a Billy Gilmour in campionato.

Leonardo Spinazzola prenderà il posto di Mathías Olivera, non ancora al meglio. Tra i pali, spazio all’ex Caprile in assenza di Alex Meret.

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Dove vedere Empoli-Napoli in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre i tifosi azzurri potranno seguire la diretta testuale su Napolipiu.com, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.