De Laurentiis non si ferma: pronto un nuovo regalo per Conte

Napoli, promte altre mosse di mercato per completare la rosa

Aurelio De Laurentiis non si è fermato ai 150 milioni spesi nell’ultima finestra di mercato e potrebbe essere pronto a completare l’opera con altri rinforzi per Antonio Conte. Tuttavia, il presidente ha messo in chiaro le condizioni: il Napoli farà nuovi acquisti solo in caso di cessioni a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.

L’obiettivo principale non è lo scudetto, come qualcuno prova a far credere per aumentare la pressione, ma il ritorno in Champions League dopo un anno complicato che ha visto gli azzurri chiudere in decima posizione. La stagione di transizione è stata archiviata, e ora De Laurentiis vuole dare a Conte tutte le carte per riportare il Napoli dove merita.

Folorunsho, Simeone e Raspadori: chi può partire

Le possibili cessioni riguardano principalmente Michael Folorunsho, valutato tra i 12 e i 14 milioni, Giovanni Simeone, per cui il Napoli chiede almeno 15 milioni, e Giacomo Raspadori, acquistato appena due anni fa per 30 milioni di euro. Tutti giocatori che potrebbero lasciare il club già a gennaio, in modo da finanziare eventuali rinforzi.

La grande incognita resta però Victor Osimhen. Una cessione dell’attaccante nigeriano a titolo definitivo rappresenterebbe un cambio di rotta significativo, ma al momento la strada appare complessa e in salita. De Laurentiis non è disposto a cedere il bomber senza una proposta irrinunciabile, che però potrebbe cambiare completamente gli scenari di mercato per gli azzurri.