De Laurentiis: “Il Napoli è tornato a sfidare lo strapotere del Nord. Lotteremo fino alla fine”

Le parole del presidente del Napoli sulle ambizioni stagionali e su Conte

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport durante le celebrazioni per i 100 anni del quotidiano. Il presidente del Napoli ha parlato del momento della squadra e delle sfide future, con uno sguardo anche al lavoro di Antonio Conte e al rapporto tra il club e il Sud Italia.

“Oggi torniamo a sfidare lo strapotere del Nord, siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine,” ha dichiarato De Laurentiis. Ha poi elogiato Antonio Conte: “Conte è un leader. Mi piace molto la capacità camaleontica che sa dare alla squadra a seconda dell’avversario.”

Il presidente ha ricordato l’importanza del percorso europeo del Napoli: “Abbiamo avuto il merito, per 14 anni, di essere l’unica italiana sempre in Europa. Non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Ci può essere un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica.”

La vicinanza al Corriere dello Sport

De Laurentiis ha concluso parlando del legame con il Corriere dello Sport: “Il Corriere è un po’ come noi, ha una vocazione nazionale e internazionale, ma è ben radicato su un territorio, quello del Centro-Sud, che deve elevarsi grazie a storie di successo. Il Corriere combatte le stesse battaglie.”