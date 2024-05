Gasperini affascinato dal progetto Napoli: trattativa in corso per la panchina

Gian Piero Gasperini è rimasto colpito dalla proposta di De Laurentiis e Manna per il Napoli. Il tecnico valuta il progetto tattico con Di Lorenzo e Kvaratskhelia protagonisti.

Il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere a Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico dell’Atalanta è rimasto particolarmente colpito dalla proposta del presidente De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna.

Gasperini, al momento, ha due opzioni sul tavolo: restare all’Atalanta a vita, prolungando il contratto, oppure accettare la sfida del Napoli. Domani sarà una giornata cruciale, con il vertice tra l’allenatore e il presidente Antonio Percassi al termine dell’allenamento dei bergamaschi.

Secondo De Maggio, Gasperini vuole capire se ci sono le condizioni per migliorare ulteriormente l’Atalanta e alzare l’asticella. Il tecnico di Grugliasco, infatti, sa di giocare la prossima stagione la Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana e la nuova Champions League, e vuole avere le basi per essere competitivo su tutti i fronti.

Nonostante le numerose offerte giunte, come quelle dall’Arabia Saudita, dal Benfica e dalla Premier League, Gasperini ha solo il Napoli come alternativa all’Atalanta. Il tecnico è rimasto particolarmente impressionato dal modo di lavorare di Manna, dalla proposta contrattuale (durata, ingaggio, bonus e progetto triennale), nonché dai programmi chiari del Napoli per rinforzare la rosa sul mercato.

Gasperini è molto combattuto, perché il rischio è che domani i Percassi lo convincano a restare a Bergamo. Tuttavia, l’allenatore è affascinato dalla piazza di Napoli e vuole confrontarsi con una nuova sfida stimolante. Se dovesse intuire che con l’Atalanta non ci siano le basi per migliorare, potrebbe chiudere il rapporto con un trofeo e la qualificazione in Champions League.

In caso di approdo a Napoli, Gasperini non farebbe nomi di calciatori specifici, ma indicherebbero gli identikit ideali per rinforzare il suo modulo 3-4-2-1. Giovanni Di Lorenzo verrebbe spostato nel ruolo di braccetto di difesa, mentre servirebbe un nuovo centrale difensivo. A centrocampo, i centrali ci sarebbero già (Anguissa, Cajuste, Lobotka), mentre verrebbero acquistati due esterni. In attacco, il tecnico vorrebbe Kvaratskhelia in una posizione più centrale e libero di spaziare su tutto il fronte offensivo, con Politano e un nuovo centravanti (attualmente Osimhen) a completare il reparto.

Il progetto tattico di Gasperini ruoterebbe attorno alle figure di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, con il georgiano nel ruolo di punta mobile e l’ex Empoli adattato nel trio difensivo. Un’idea che affascina il tecnico, convinto dalle basi del Napoli per fare bene e riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.