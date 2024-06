Il futuro di Stanislav Lobotka sembra essere ancora tinto d’azzurro. Branislav Jarusek, agente del centrocampista slovacco, ha rilasciato importanti dichiarazioni a RTV riguardo al destino del suo assistito, gettando luce su interessanti retroscena di mercato.

Lobotka verso la permanenza al Napoli

“Restare a Napoli è l’opzione più probabile per ora,” ha affermato Jarusek, confermando la volontà del club partenopeo di trattenere uno dei suoi elementi chiave. L’agente ha sottolineato la posizione ferma del Napoli: “Il club non cederà uno dei suoi giocatori migliori per una cifra bassa.” Queste parole rassicurano i tifosi azzurri sulla permanenza del talentuoso centrocampista.

Il retroscena Barcellona: accordo sfumato

Jarusek ha svelato un interessante retroscena di mercato riguardante il Barcellona: “Avevamo un accordo con il Barcellona, ma visti i problemi finanziari e il cambio allenatore hanno deciso di ‘congelarci’.” Questa rivelazione dimostra quanto Lobotka sia apprezzato a livello internazionale, pur sottolineando che la situazione non è “del tutto sfumata”.

L’interesse dei top club europei

L’agente ha confermato l’attenzione di vari top club europei per Lobotka: “Vari allenatori lo hanno cercato e con alcuni di loro sto ancora parlando, ma dipende dai club.” Ha poi aggiunto: “Tutti conoscono Lobo, anche a Barcellona, Madrid e in Inghilterra,” evidenziando l’interesse di squadre di Liga e Premier League.

Il valore di Lobotka per il Napoli

Il centrocampista slovacco, elemento cardine del centrocampo azzurro, sembra destinato a rimanere un pilastro della squadra anche per la prossima stagione.

La permanenza di Lobotka sarebbe un segnale forte da parte del Napoli, deciso a mantenere l’ossatura della squadra che ha brillato nelle ultime stagioni. Il centrocampista slovacco potrebbe essere centrale nel progetto tecnico del nuovo corso azzurro.

