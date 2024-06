Conte arrivato a Napoli, con lui la moglie. Retroscena sul mercato

Summit in corso per Di Lorenzo: De Laurentiis e Giuffredi al Britannique. Conte vuole trattenerlo, ma c’è l’interesse della Juventus.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli è al centro di un importante incontro in corso all’hotel Britannique. Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato intorno alle ore diciotto per discutere con Mario Giuffredi, agente del capitano azzurro.

Calciomercato Napoli: il vertice per Di Lorenzo

Prima dell’arrivo di De Laurentiis, erano già presenti all’hotel il direttore sportivo Giovanni Manna e il Club Manager Antonio Sinicropi. Questo summit potrebbe essere decisivo per il futuro di Di Lorenzo, con la Juventus che da tempo mostra interesse per il terzino.

Conte al Napoli: la presentazione e il futuro di Di Lorenzo

Parallelamente, Antonio Conte è giunto a Napoli per la sua presentazione ufficiale, prevista per domani. Il tecnico pugliese è arrivato intorno alle 16:30 al Grand Hotel Parker’s, accompagnato dalla famiglia.

Conte ha già espresso la sua volontà di trattenere Di Lorenzo, considerandolo un elemento chiave per il suo progetto. Il mister ha comunicato questa intenzione anche a Giuffredi, convinto che il capitano possa essere protagonista nel nuovo Napoli.

Le prospettive per Di Lorenzo

L’incontro al Britannique potrebbe chiarire definitivamente la situazione di Di Lorenzo. De Laurentiis, Manna e Giuffredi dovranno trovare un accordo che soddisfi tutte le parti, considerando sia le ambizioni del giocatore che i piani di Conte per il nuovo Napoli.

I tifosi azzurri attendono con ansia l’esito di questo summit, sperando in una risoluzione positiva che veda Di Lorenzo confermato come pilastro della squadra per la prossima stagione di Serie A.