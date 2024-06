Rivoluzione nel vivaio azzurro: De Laurentiis lo affida a Santoro

De Laurentiis svela il nuovo progetto per il settore giovanile del Napoli: Santoro alla guida, scouting potenziato e focus sui giovani.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha delineato un ambizioso progetto per il settore giovanile azzurro durante l’inaugurazione del nuovo stadio comunale a Telese Terme. Le sue dichiarazioni rivelano un forte impegno verso lo sviluppo dei giovani talenti, con un occhio di riguardo per il futuro del club partenopeo.

Napoli punta sul futuro: il nuovo progetto per il settore giovanile

“Abbiamo intenzione di fare qualcosa di importante anche in chiave futura,” ha affermato De Laurentiis, annunciando una svolta significativa per il vivaio del Napoli. “Proprio oggi con Giuseppe Santoro, che si interesserà di tutto quello che è il futuro del reparto dei giovani, facevamo un ragionamento su tutto il territorio italiano e all’estero”.

De Laurentiis svela: scouting intensificato in Italia e all’estero

Questa dichiarazione sottolinea l’intenzione del Napoli di ampliare il proprio raggio d’azione nella ricerca di nuovi talenti, non limitandosi al solo territorio nazionale. De Laurentiis ha infatti aggiunto: “Dobbiamo andare a trovare bambini e adolescenti che sono capaci di giocare a calcio. Saranno riconoscibili attraverso un gruppo di persone che stiamo per assumere”.

Grava elogiato: continuità e innovazione nel vivaio azzurro

Il presidente ha anche elogiato il lavoro già in corso nel settore giovanile: “Aiuteranno Grava che già con le Giovanili sta facendo grandi cose”. Queste parole evidenziano la soddisfazione della dirigenza per i risultati ottenuti finora e la volontà di costruire su queste solide basi.

De Laurentiis ha inoltre sottolineato l’importanza dell’aspetto sociale nel progetto: “L’aspetto sociale è sempre fondamentale per una società come la nostra”. Questa affermazione dimostra l’impegno del Napoli non solo nello sviluppo sportivo, ma anche nella crescita personale dei giovani atleti.

Quando un giornalista ha tentato di spostare l’attenzione sul calciomercato, chiedendo di Buongiorno, De Laurentiis ha prontamente reindirizzato il focus: “Ma allora lei è un po’ sordo? Abbiamo già detto che non siamo qui a Tele Terme per parlare di mercato”. Questa risposta riafferma la volontà del presidente di mantenere l’attenzione sul progetto giovani, evitando distrazioni legate alle voci di mercato.

