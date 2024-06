Kvara-Napoli, la frase di ADL che ha fatto sorridere il georgiano: il retroscena

Un incontro in Germania tra De Laurentiis e Kvaratskhelia svela il futuro del Napoli. La frase del presidente che ha cambiato tutto.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato i dettagli di questo cruciale vertice durante la trasmissione Radio Goal. “L’incontro tra De Laurentiis, Manna, Chiavelli e l’entourage di Kvaratskhelia è durato due ore,” ha riportato De Maggio. “C’è stata tanta cordialità, ma il momento chiave è arrivato quando ADL ha preso la parola.”

De Laurentiis-Kvara: le parole che hanno cambiato tutto

Secondo il racconto di De Maggio, il presidente del Napoli ha pronunciato una frase destinata a fare la storia: “Ho parlato con Conte, ti vuole, sarai il centro del progetto, costruiremo il Napoli intorno a te“. Queste parole hanno immediatamente illuminato il volto di Kvaratskhelia, strappandogli un sorriso che vale più di mille parole.

La promessa di De Laurentiis non si è limitata a mere dichiarazioni d’intenti. Il Napoli ha ribadito con fermezza che Kvaratskhelia è considerato incedibile, respingendo in anticipo qualsiasi approccio da parte di altri club. “Il Napoli ha fatto capire a Kvara che non prenderà in esame nessuna richiesta di nessun genere e da qualsiasi parte dovesse arrivare,” ha sottolineato De Maggio.

Ma c’è di più. La società partenopea non si è limitata a blindare il suo gioiello: ha anche espresso l’intenzione di prolungare il contratto di Kvaratskhelia, adeguando il suo ingaggio ai parametri del club. Un gesto concreto che dimostra la volontà di costruire un futuro radioso intorno al talento georgiano.

Napoli, la reazione di Kvaratskhelia sorprende tutti

L’incontro non è stato solo business. De Maggio ha rivelato un aneddoto curioso: “Nel bel mezzo del vertice è arrivato un giovane baritono georgiano che ha cominciato a cantare canzoni anche in italiano. Ci sono stati grandi sorrisi.” Un momento di leggerezza che ha cementato ulteriormente il rapporto tra Kvaratskhelia e la dirigenza azzurra.

Per i tifosi del Napoli, queste rivelazioni rappresentano una ventata di ottimismo. La prospettiva di vedere Kvaratskhelia al centro di un progetto ambizioso, possibilmente guidato da un tecnico del calibro di Antonio Conte, apre scenari entusiasmanti per il futuro della squadra partenopea.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Kvaratskhelia e sul futuro del Napoli. Il mercato estivo si preannuncia infuocato e noi saremo qui per tenervi informati su ogni sviluppo di questa entusiasmante storia azzurra!