SKY – Napoli in pole per Buongiorno, distanza di 5 milioni: le ultime

Il Napoli avanti nelle trattative con il Torino per il difensore italiano: Buongiorno non vede l’ora di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nel fervore del mercato estivo, il Napoli si trova in pole position per l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino, secondo quanto rivelato da Luca Marchetti di Sky Sport a Radio Marte.

Il difensore italiano potrebbe presto indossare la maglia del Napoli, con le trattative in corso tra il club partenopeo e il Torino. Nonostante i negoziati non siano ancora giunti a una conclusione rapida, fonti vicine alla situazione confermano che il Napoli è in vantaggio nelle trattative. Secondo quanto riportato, il Torino avrebbe fissato il prezzo di 40 milioni di euro, di cui 35 più 5 di bonus, mentre il Napoli avrebbe avanzato un’offerta verbale di 30 milioni più 5 di bonus. Nonostante questa distanza, si ritiene che le parti possano trovare un accordo nelle prossime settimane. Ecco le parole di Marchetti a Radio Marte:

“Per Buongiorno, bisogna aspettare un po’: la trattativa va avanti, anche se non in maniera velocissima, perché al Torino non conviene chiudere ora, considerando anche che il ragazzo giocherà la prossima gara dell’Italia e potrà mettersi in mostra, attirando anche altre società”.

Buongiorno, dal canto suo, sembra aver già deciso di voler giocare a Napoli, attratto dalla prospettiva di unirsi a una squadra ambiziosa in Serie A. “Il giocatore è favorevolmente incline al trasferimento”, ha dichiarato una fonte interna, “è solo una questione di tempo prima che il trasferimento si concretizzi. Il Napoli ha dimostrato un interesse prolungato e resta il preferito nonostante possibili offerte concorrenti”.