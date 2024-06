Conte, il messaggio ai tifosi: “Avrei voluto ringraziarvi di persona. Ripagherò il vostro affetto”

Antonio Conte si scusa per non aver salutato tutti i tifosi azzurri dopo la conferenza stampa di presentazione ufficiale.

Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, ha espresso il suo dispiacere per non aver potuto interagire direttamente con i tifosi dopo la conferenza stampa di presentazione avvenuta ieri a Palazzo Reale. Mentre lasciava l’evento, solo alcuni fortunati sono riusciti ad avvicinarlo per ottenere un sorriso, una foto o un autografo, mentre la scorta del mister si affrettava a proteggerlo dagli sguardi indiscreti.

Conte ha reso noto il suo rammarico tramite una storia pubblicata sui suoi account social ufficiali, tra cui Instagram, dove ha voluto scusarsi e ringraziare i tifosi azzurri per il caloroso benvenuto. “Avrei voluto ringraziarvi di persona per il caloroso benvenuto, ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile,” ha scritto l’allenatore. “Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di Cuore. Forza Napoli!”

Il post pubblicato da Conte ha immediatamente suscitato un’ondata di apprezzamenti e interazioni positive, testimoniando il sostegno e l’affetto dei tifosi verso il nuovo tecnico del Napoli. La sua promessa di ripagare il calore ricevuto lascia intendere un impegno futuro nei confronti della squadra e della sua appassionata tifoseria.