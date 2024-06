A Napoli è già Conte-mania: spunta il primo murales del nuovo tecnico in città (FOTO)

Napoli pervasa dall’entusiasmo: in città arriva il primo murales dedicato al nuovo tecnico azzurro Antonio Conte.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea ha scatenato una vera e propria ondata di entusiasmo tra i tifosi azzurri, culminata oggi con la creazione del primo murales dedicato al tecnico. Questa opera d’arte urbana, realizzata dallo street artist Luciano Ranieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, è il simbolo tangibile di un’affettuosa accoglienza da parte della città nei confronti del nuovo allenatore.

Gli appassionati del calcio partenopeo hanno accolto Conte come un salvatore, sperando che possa riportare il glorioso Napoli ai vertici del calcio italiano. Dopo una stagione deludente, il sogno di molti è quello di rivivere le emozioni delle vittorie dello Scudetto, obiettivo ambizioso che Conte sembra determinato a raggiungere.

Ieri, centinaia di tifosi si sono radunati fuori dal Palazzo Reale di Napoli per dare il benvenuto al mister, che ha risposto all’affetto con visibile commozione. Il murales rappresenta non solo un’opera d’arte, ma anche un tributo sentito a un uomo che già si è conquistato il cuore dei napoletani.

Il lavoro di Ranieri è stato condiviso ampiamente sui social media, diventando un fenomeno virale che testimonia l’entusiasmo e il sostegno della comunità locale per il nuovo corso della squadra. Senza dubbio, Conte ha già lasciato un’impronta profonda in città, riuscendo a unire la passione per il calcio con l’amore per Napoli in una combinazione che promette emozioni intense nella prossima stagione.

Di seguito la foto: