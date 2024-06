Conte infiamma Napoli: le 10 frasi che hanno fatto impazzire i tifosi

Antonio Conte infiamma Napoli con 10 frasi memorabili alla sua presentazione. Scopri le dichiarazioni che hanno fatto impazzire i tifosi.

La conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Ecco le 10 dichiarazioni che hanno fatto più scalpore:

1. La concretezza di Conte

“Meno parliamo e più facciamo e meglio è. Io non vendo fumo, io dico le cose come stanno, tanto per essere chiari“.

2. Motivazione e determinazione

“Chi non vuole restare e magari rimane demotivato si siede vicino a me, vicino vicino, nel mio staff. Ci parlo e gli spiego un po’ di cose“

3. Napoli come destinazione finale

“Mi auguro che in questo mio percorso di tre o più anni il Napoli non sia più vista come una squadra di passaggio ma come una meta“

4. La risposta a Ibrahimovic

“Rispetto tutti, io mi considero un manager. Voglio avere voce in capitolo, magari da qualche altra parte questa cosa poteva dare fastidio…“

5. L’elogio della fatica

“Oggi si lavora forse un terzo rispetto a quando facevo il calciatore io. Ma a me la fatica piace perché è solo attraverso la fatica che conosci te stesso, i tuoi limiti e impari a reggere la pressione“

6. Il futuro di Kvaratskhelia

“Sono stato categorico. Kvara resta, sono io a decidere chi resta e chi può andare“

7. I valori trasmessi alla figlia

“Io ho conquistato sempre tutto con il sudore, con la fatica e con il sacrificio, è quello che mio hanno insegnato i miei genitori. Ed è quello che cerco di trasmettere anche a mia figlia (che è qui in sala) e ai miei giocatori. Perché il Signore ci ha dato il talento (ed è un’immensa fortuna) ma senza l’ossessione di migliorarsi, il talento stesso non è niente”

8. La grinta del nuovo Napoli

“Veniamo da un anno dove molte cose non sono andate bene, dobbiamo essere arrabbiati e con voglia di rivalsa. Il mio Napoli avrà una faccia incazzata“

9. Osimhen paragonato a Lukaku

“Lukaku è super, è un giocatore che come Osimhen, attaccanti eccellenti che devi sempre sperare di avere dalla tua parte e mai contro“

10. Le frasi in napoletano

“Amma fatica’. Ma anche scurdammoce o passato. Però fino a un certo punto perché quel dolore di cosa non è andato lo scorso anno dobbiamo portarcelo dentro“.

Queste parole di Conte hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi, con applausi in sala e reazioni entusiastiche sui social e nelle radio napoletane.

