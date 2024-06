Buongiorno-Napoli, c’è l’accordo: Ecco a quanto si può chiudere

Napoli-Buongiorno, c’è l’accordo col giocatore. Offerta di 34 milioni al Torino, che ne chiede 40.

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il Napoli avrebbe già formulato una prima offerta al Torino. La proposta degli azzurri sarebbe di 34 milioni di euro per il centrale, ma il club granata l’avrebbe rispedita al mittente.

Il presidente Urbano Cairo non fa sconti: la richiesta del Torino è di 40 milioni per cedere Buongiorno. Tuttavia, c’è ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo. Le parti potrebbero incontrarsi a metà strada, con una cifra intorno ai 38 milioni più bonus.

Napoli-Buongiorno: i dettagli dell’accordo col giocatore

Sul fronte giocatore, il Napoli sembra aver già mosso passi importanti. Il direttore sportivo Manna si sarebbe accordato con l’agente di Buongiorno, Riso, per un contratto quinquennale. Mancherebbe solo l’intesa su alcuni bonus, ma la situazione appare facilmente risolvibile.

Mercato Napoli: Rafa Marin primo acquisto ufficiale

Mentre la trattativa per Buongiorno entra nel vivo, il Napoli si prepara ad accogliere il suo primo acquisto ufficiale: Rafa Marin. Il difensore, in arrivo dal Real Madrid, dovrebbe svolgere le visite mediche a breve. L’obiettivo è averlo pronto per il ritiro di Dimaro, quartier generale estivo del club azzurro sulle Dolomiti di Brenta.

Napoli, la nuova difesa di Conte prende forma

L’arrivo di Conte ha dato una spinta decisa al mercato del Napoli. La società è molto attiva e punta a rinforzare significativamente la difesa. L’eventuale coppia Buongiorno-Marin potrebbe rappresentare il nuovo futuro della retroguardia napoletana, unendo esperienza in Serie A e potenziale internazionale.

I tifosi del Napoli attendono con ansia sviluppi su questa trattativa, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era difensiva all’ombra del Vesuvio.