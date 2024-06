Marin-Napoli, affare fatto: ecco quando arriva l’annuncio. Hancko si allontana

Napoli a un passo da Rafa Marin: annuncio previsto a luglio. Hancko si allontana, l’agente conferma la preferenza per l’Atletico.

Il Napoli si appresta a chiudere il suo primo colpo di mercato per la nuova era targata Antonio Conte e Giovanni Manna. Rafa Marin sarà il primo rinforzo della difesa azzurra, mentre David Hancko sembra allontanarsi definitivamente.

Calciomercato Napoli: Rafa Marin a un passo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il ds Manna avrebbe chiuso l’accordo con Rafa Marin. Per il difensore spagnolo in arrivo dal Real Madrid è previsto un contratto di 5 anni.

L’ufficialità dell’acquisto di Marin, tuttavia, non arriverà nell’immediato. I tifosi del Napoli dovranno pazientare ancora un po’: l’annuncio è atteso per l’inizio di luglio.

Hancko si allontana: le parole dell’agente

Mentre Rafa Marin si avvicina, David Hancko sembra destinato ad altri lidi. Il centrale slovacco del Feyenoord, classe 1997, era uno degli obiettivi della dirigenza azzurra, ma le sue preferenze sembrano essere altrove.

Il suo agente, Branislav Jašurek, ha rilasciato dichiarazioni illuminanti ai microfoni di Rtvs Sport:

“Tra tutti i club interessati a David, l’Atletico Madrid per noi è al primo posto. In questo momento non è emerso nulla, ma le altre offerte restano solo conversazioni: a David piacerebbe giocare per il Cholo Simeone”.

Queste parole sembrano chiudere le porte a un possibile approdo di Hancko al Napoli. La cifra richiesta dal club olandese, circa 40 milioni di euro, era già considerata proibitiva per le casse azzurre.

Le prospettive del Napoli

Con Hancko che si allontana, Giovanni Manna dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa del Napoli. L’obiettivo è chiaro: regalare a Conte una retroguardia d’acciaio per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa.

L’arrivo di Rafa Marin rappresenta un primo passo importante in questa direzione. Il giovane spagnolo potrebbe essere il primo tassello di una difesa rinnovata e ambiziosa, pronta a sostenere le aspirazioni del nuovo Napoli di Conte.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e l’ufficialità dell’acquisto di Rafa Marin!