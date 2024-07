SKY: Napoli vicino a Buongiorno e Spinazzola: summit con gli agenti, i dettagli

Il Napoli accelera per Buongiorno e Spinazzola. Summit con gli agenti per chiudere. Offerto biennale all’ex Roma. Si discute di clausola per il difensore del Torino. Le ultime da Sky Sport.

Spinazzola-Napoli: biennale in vista, oggi l’incontro decisivo

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a piazzare i primi colpi di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri sono vicinissimi a chiudere per Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno.

Leonardo Spinazzola, svincolato dopo la fine del contratto con la Roma, è ad un passo dal Napoli. Sky Sport rivela: “Le parti si stanno avvicinando, con gli azzurri che offrono due anni di contratto: oggi nuovo summit tra le parti per arrivare all’intesa definitiva.”

Buongiorno: summit per l’ingaggio, si discute della clausola

Giornata cruciale anche per Alessandro Buongiorno. “In agenda per il Napoli di Antonio Conte un nuovo incontro con l’entourage del giocatore per lavorare (e provare a trovare un accordo) lato ingaggio,” riporta Sky. Sul tavolo anche la possibilità di inserire una clausola rescissoria dopo due anni di contratto.

I dettagli delle trattative: diritti d’immagine e accordo col Torino

Per Buongiorno, oltre all’ingaggio e alla clausola, si discuterà anche dei diritti d’immagine, aspetto sempre delicato nelle trattative del Napoli. Solo dopo aver raggiunto l’accordo con il giocatore, il club azzurro “andrà a discutere di tutti i dettagli economici con il Torino.”

Conte prepara la nuova difesa: Spinazzola e Buongiorno per ripartire

Con questi due acquisti, il Napoli di Conte punta a rinforzare significativamente la difesa. Spinazzola garantirebbe esperienza e qualità sulla fascia, mentre Buongiorno rappresenterebbe un investimento importante per il presente e il futuro della retroguardia azzurra.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulle trattative Spinazzola e Buongiorno e le ultime novità sul calciomercato del Napoli!