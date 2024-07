Napoli su Leoni: richiesta ufficiale alla Sampdoria. La risposta dei blucerchiati

Offerta ufficiale del Napoli per Giovanni Leoni della Sampdoria. I blucerchiati resistono: vogliono puntare sul giovane difensore. Le ultime sulla trattativa.

Il Napoli fa sul serio per Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro avrebbe presentato una richiesta ufficiale alla Sampdoria per il giovane difensore classe 2006.

Calciomercato Napoli: l’interesse per Leoni si concretizza

L‘interesse del Napoli per Leoni non è più solo una voce di corridoio. La società partenopea ha deciso di passare ai fatti, inoltrando una richiesta ufficiale alla Sampdoria per il talentuoso difensore.

La risposta della Sampdoria: Leoni non si muove

La posizione della Sampdoria, al momento, è chiara e decisa: Leoni non si muove da Genova. Il club blucerchiato ha infatti risposto negativamente alla richiesta del Napoli, manifestando l’intenzione di puntare sul ragazzo e investire sulla sua crescita.

Leoni, un 2006 nel mirino del Napoli

Giovanni Leoni, difensore classe 2006, rappresenta uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Sampdoria. Le sue qualità non sono passate inosservate agli occhi degli scout del Napoli, sempre attenti ai giovani talenti del calcio italiano.

Le prospettive della trattativa

Al momento, le posizioni delle due società sembrano distanti. La Sampdoria non intende privarsi del suo gioiello, mentre il Napoli ha manifestato un interesse concreto. Resta da vedere se nelle prossime settimane ci saranno sviluppi che possano sbloccare la situazione.

