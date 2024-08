Zazzaroni: “Napoli paradossale, Conte senza centravanti. Serve accelerare”

Ivan Zazzaroni commenta la situazione del Napoli sul Corriere dello Sport. Conte insoddisfatto della rosa incompleta. Urgono 2-3 colpi di mercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– A poche ore dall’esordio in campionato contro il Verona, il Napoli si trova ancora con una rosa incompleta e diverse situazioni di mercato da definire. Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, analizza la situazione paradossale in cui si trova il club azzurro.

Napoli, Zazzaroni: “Situazione paradossale sul mercato”

Il noto giornalista evidenzia la situazione critica del Napoli:

“Quello che sta accadendo al Napoli è paradossale: non riesce a vendere il suo campione da 130 milioni e si ritrova senza centravanti titolare.”

Questo commento sottolinea la difficoltà del club nel gestire la situazione di Osimhen e, contemporaneamente, rinforzare la squadra come richiesto da Antonio Conte.

Conte e il Napoli: attesa e insoddisfazione

Zazzaroni si sofferma anche sull’insoddisfazione dell’allenatore:

“Conte per ora abbozza: fino a quando? È vero che al momento della firma del contratto sapeva quali erano i passaggi principali della campagna acquisti, mai si sarebbe aspettato tuttavia di ritrovarsi dopo Ferragosto senza un ruolo fondamentale e almeno tre alternative di livello in altre posizioni.”

Queste parole evidenziano la crescente pressione su Conte e sulla dirigenza del Napoli per completare la rosa prima dell’inizio del campionato.

Napoli, urgono 2-3 colpi di mercato

Zazzaroni conclude sottolineando l’urgenza di azione sul mercato: “Nella prossima settimana per forza di cose il Napoli dovrà accelerare sul mercato e chiudere i due-tre colpi ai quali sta lavorando da tempo.”

Con l’inizio della Serie A alle porte, il Napoli si trova in una corsa contro il tempo per rinforzare la squadra e soddisfare le richieste di Conte. I tifosi azzurri attendono con ansia le prossime mosse di mercato, sperando in un finale di sessione estiva che possa consegnare a Conte una rosa all’altezza delle ambizioni del club.