Allarme Buongiorno: problema alla caviglia, a rischio per Verona-Napoli

Buongiorno a rischio per Verona-Napoli: problema alla caviglia per il difensore. Conte valuta alternative. Le ultime dal Corriere del Mezzogiorno.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il Napoli potrebbe dover fare a meno di Alessandro Buongiorno per l’esordio in campionato contro il Verona. Il difensore lamenta un problema alla caviglia che mette in dubbio la sua presenza per la trasferta di sabato.

Infortunio Buongiorno: le ultime sul difensore del Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno riporta i dettagli sull’infortunio di Buongiorno:

“Il difensore del Napoli, colpo di mercato dell’estate, durante la seduta di Ferragosto ha rimediato una distorsione alla caviglia. Oggi il punto sulle sue condizioni e le valutazioni in vista di Verona.”

Conte prepara il piano B: possibile difesa a tre per il Napoli

Il quotidiano suggerisce anche una possibile soluzione tattica di Antonio Conte:

“Se non dovesse farcela, è probabile che Conte scelga di schierare una linea a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera in difesa.”

La giornata odierna sarà cruciale per valutare l’entità dell’infortunio di Buongiorno. Conte attende con ansia gli esiti degli accertamenti, consapevole che potrebbe dover rivedere i suoi piani difensivi per l’esordio in Serie A.

L’allenatore del Napoli avrà l’opportunità di affrontare l’argomento durante la conferenza stampa prevista per l’ora di pranzo, dove probabilmente fornirà ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del difensore e sulle eventuali soluzioni tattiche per la sfida contro il Verona.

I tifosi del Napoli restano in attesa di notizie, sperando che l’infortunio di Buongiorno non comprometta l’inizio della stagione della squadra azzurra.