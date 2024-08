Kvaratskhelia è l’incubo dell’Hellas Verona: ecco i numeri del georgiano contro gli scaligeri

Kvaratskhelia, autore di 4 gol in 4 partite contro l’Hellas, guida l’attacco del Napoli nella sfida al Bentegodi.

Kvaratskhelia è pronto a scendere in campo nella partita di oggi contro il Verona, dove giocherà titolare nella formazione di Antonio Conte. La sfida del Bentegodi rappresenta un’importante opportunità per il talento georgiano di continuare a brillare e far tremare le difese avversarie, specialmente quella dell’Hellas Verona.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il georgiano abbia una storia particolarmente favorevole contro la squadra scaligera. Infatti, Kvaratskhelia ha segnato ben 4 reti in 4 incontri contro l’Hellas, con 3 gol segnati in trasferta e uno al Maradona. Questi numeri lo rendono uno dei giocatori più temuti quando affronta il Verona, insieme al Sassuolo.

Il debutto di Kvaratskhelia in Italia risale al 15 agosto 2022, quando, in una vittoria per 5-2 contro il Verona, ha segnato il suo primo gol in Serie A, avviando così una carriera che da allora ha visto numerosi successi. Ecco quanto si legge:

“Un piccolo e tradizionale esodo andato regolarmente in scena pure due anni fa, il 15 agosto 2022, in occasione di una vittoria che con un perentorio 5-2 annunciò all’Italia le intenzioni dei ragazzi di Spalletti. Quella fu anche la partita del debutto e del primo gol di Kvaratskhelia in Italia, uno che contro l’Hellas appare sempre particolarmente ispirato: al Verona ha segnato 4 reti in quattro partite, 3 in trasferta e una al Maradona. Insieme con il Sassuolo, è il Verona la squadra maggiormente colpita da Kvara da quando gioca in Italia”.

Gli appassionati del Napoli si aspettano un’altra prestazione stellare oggi, sperando che il giovane attaccante possa contribuire con una rete decisiva e mantenere viva la corsa della sua squadra verso obiettivi ambiziosi.