Padovan: “Conte lo conosco bene, vi dico dove arriverà il Napoli”

Le dichiarazioni del giornalista su Radio Napoli Centrale

Giancarlo Padovan, noto giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, soffermandosi sul campionato di Serie A e sulla stagione del Napoli guidato da Antonio Conte. Padovan ha elogiato il lavoro del tecnico, spiegando quanto l’empatia di Conte con l’ambiente partenopeo sia un fattore chiave per il successo della squadra.

“So dove può arrivare Conte”

Durante l’intervista, Padovan ha affermato: “Antonio Conte? Lo conosco bene, è un uomo del sud e per lui l’empatia è fondamentale. Il Napoli lotterà sicuramente per lo scudetto, ne ero convinto già dopo la partita col Verona. So dove può arrivare Conte”. Il giornalista ha sottolineato la grande capacità del tecnico leccese di affrontare e superare momenti difficili, come dimostrato dopo la sconfitta con il Verona, riuscendo a restituire fiducia e compattezza alla squadra azzurra.

Nessuna pressione per lo scudetto, solo ambizione

Padovan ha poi analizzato il contesto in cui il Napoli si trova, spiegando che la squadra, pur non avendo l’obbligo di vincere, ha tutte le carte in regola per lottare ai vertici: “L’entusiasmo dei tifosi è giusto e legittimo, ma non va confuso con la pressione. Il Napoli non ha l’obbligo di vincere lo scudetto, ma ha l’obbligo di lottare fino alla fine”. Secondo Padovan, l’entusiasmo non deve pesare sulla squadra, ma essere vissuto come una spinta positiva per continuare a fare bene.

Fabregas, un futuro da grande allenatore?

Oltre al Napoli, Padovan ha parlato di Cesc Fabregas, ex stella del calcio internazionale e attuale allenatore del Como. “In due anni, Fabregas ha portato il Como dalla Serie B alla A, dimostrando qualità che pochi grandi giocatori riescono a esprimere come allenatori”, ha evidenziato il giornalista, sottolineando il buon lavoro svolto dallo spagnolo.