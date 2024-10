Il Napoli di Conte conquista i tifosi: oltre 144.000 spettatori nelle prime tre gare al Maradona

La squadra di Antonio Conte attira più tifosi rispetto all’era Spalletti, anche senza la Champions League

L’effetto Antonio Conte si sta facendo sentire su tutta la città di Napoli. Fin dal suo arrivo, si respira un ritrovato entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di vedere la squadra tornare ai vertici dopo una stagione deludente. Il tecnico salentino ha riportato il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, ma il suo impatto va oltre i risultati: anche le presenze allo stadio Diego Armando Maradona sono in netto aumento rispetto agli anni passati.

Napoli, record di spettatori nelle prime gare casalinghe

Nelle prime cinque partite giocate in casa, tra campionato e Coppa Italia, il Napoli ha attirato 247.020 spettatori complessivi. Un dato significativo se paragonato alle stagioni precedenti. E c’è di più: nelle prime tre gare casalinghe di questa stagione, il Napoli di Conte ha superato nettamente i numeri registrati dall’era Garcia e Spalletti, nonostante la squadra non partecipi alla Champions League.

I numeri parlano chiaro: nelle prime tre gare casalinghe del campionato, il Napoli ha registrato 144.700 spettatori totali, con una media di 48.233 spettatori a partita, rispetto ai 127.074 della scorsa stagione da campioni d’Italia, quando la media era di 43.024 spettatori. Anche il numero di paganti è cresciuto, passando da 20.697 a 27.233, nonostante un leggero calo negli abbonamenti (21.000 contro 22.327).

L’effetto Conte sul Napoli e sui tifosi

L’arrivo di Conte ha avuto un impatto immediato: fin dalla sua prima apparizione, i tifosi hanno ritrovato fiducia e speranza in un futuro migliore, dopo un anno in cui la squadra ha collezionato risultati deludenti nonostante lo scudetto sulla maglia. Rispetto a Rudi Garcia, che non è riuscito a colmare il vuoto lasciato dall’addio di Spalletti, Conte ha riportato ordine e certezza, ridando al pubblico napoletano la voglia di identificarsi di nuovo nel proprio club.

I numeri sugli spalti testimoniano l’entusiasmo ritrovato, e il Napoli si sta nuovamente affermando come una delle squadre più seguite d’Italia, anche senza l’appeal delle competizioni europee.