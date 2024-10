De Laurentiis, il retroscena su Conte: chiese quattro acquisti

La trattativa che ha portato Antonio Conte a Napoli e le sue richieste per il mercato

Aurelio De Laurentiis ha sempre nutrito una grande stima per Antonio Conte, cercando più volte nel corso degli anni di portarlo alla guida del Napoli. Tuttavia, il tecnico leccese ha sempre declinato le offerte del patron azzurro per varie ragioni, tra cui accordi già presi con altri club o, come accaduto a gennaio, la volontà di rimanere fermo per un periodo. Ma durante l’estate, Conte ha finalmente accettato la proposta dell’imprenditore cinematografico, affascinato dall’idea di confrontarsi con una piazza calda e passionale come quella napoletana.

Le richieste di Conte per rinforzare il Napoli

Antonio Conte non ha mai nascosto di voler costruire una squadra competitiva per lottare ai vertici della Serie A, e per farlo aveva bisogno di rinforzi mirati. Durante i colloqui con De Laurentiis, il tecnico ha chiarito sin da subito che avrebbe accettato la panchina solo a condizione di poter contare su quattro acquisti fondamentali per il suo progetto. I nomi proposti da Conte erano: Romelu Lukaku, Buongiorno, Neres e McTominay.

Dopo un’attenta riflessione, Aurelio De Laurentiis ha deciso di sposare le idee del tecnico e di accontentare le sue richieste sul mercato. La dirigenza azzurra ha messo in moto le trattative per assicurarsi i giocatori desiderati da Conte, realizzando una campagna acquisti mirata e ambiziosa.

Oltre ai quattro nomi indicati, il presidente ha risposto anche ad altre esigenze del tecnico, portando a Napoli Billy Gilmour. Inoltre, De Laurentiis è riuscito a trattenere in rosa alcuni giocatori chiave per Conte, come il capitano Di Lorenzo e la stella Kvaratskhelia, garantendo così una base solida su cui costruire la squadra.

Un Napoli pronto a lottare ai vertici

Con i rinforzi richiesti e un gruppo di giocatori affiatati, il Napoli di Antonio Conte si prepara a competere su più fronti nella stagione in corso. La stretta collaborazione tra il tecnico e De Laurentiis ha già dato i suoi frutti, creando una squadra ambiziosa e desiderosa di lottare per i traguardi più importanti.