Osimhen, silenzio sul Napoli: il gesto che non è piaciuto ai tifosi

L’intervista del nigeriano al Galatasaray delude i tifosid el napoli che aspettano ancora un saluto di ringraziamento

La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray è stato uno dei principali tormentoni del mercato estivo. L’attaccante nigeriano, dopo lunghe trattative e interessamenti da parte di club come il PSG e il Chelsea, ha trovato la sua nuova destinazione in Turchia il 4 settembre. Nonostante il suo trasferimento in prestito, Osimhen non ha mai rivolto un messaggio di addio ai tifosi del Napoli, un silenzio che continua a fare discutere.

Un addio senza parole per Napoli

Durante la sessione estiva di mercato, Antonio Conte ha scelto di non schierare Osimhen nelle amichevoli estive, facendolo allenare a parte per evitare tensioni nel gruppo. Le trattative con club come il PSG e l’Al Ahli si sono rivelate inconcludenti, lasciando il giocatore in un limbo fino a quando il Galatasaray ha aperto una porta. Osimhen ha firmato con il club turco e si è subito messo in evidenza, segnando una doppietta contro il Kasimpasa e baciando la maglia del suo nuovo club, un gesto che ha colpito i tifosi azzurri, che ancora attendono un saluto o un messaggio di addio dall’uomo chiave del terzo scudetto del Napoli.

L’amore per Istanbul e il Galatasaray

In un’intervista rilasciata sui canali social del Galatasaray, Osimhen ha elogiato la città di Istanbul e i tifosi del suo nuovo club, ma non ha fatto alcun riferimento al Napoli, la squadra che lo ha reso uno degli attaccanti più forti al mondo. “Istanbul è incredibile, una città molto grande. I tifosi rendono questa città speciale per me e la mia famiglia,” ha dichiarato il nigeriano, lodando il suo nuovo ambiente.

Il futuro di Osimhen: un affare da 100 milioni

Il Galatasaray potrebbe acquistare definitivamente Osimhen, grazie all’aiuto di sponsor pronti a sostenere l’operazione. L’attaccante stesso ha confermato il suo valore in un’intervista, dichiarando con un pizzico di presunzione: “Valgo più di 100 milioni di euro.“ Il Napoli, che detiene ancora il cartellino del giocatore, potrebbe dover cedere di fronte a un’offerta simile, ma i tifosi azzurri restano delusi dal comportamento del loro ex beniamino.

Osimhen e Mertens: due addii molto diversi

In netto contrasto con Osimhen, Dries Mertens, ora compagno di squadra del nigeriano, mantiene ancora un forte legame con Napoli. Il belga, goleador di tutti i tempi con la maglia azzurra, non ha mai smesso di dichiarare amore per la città partenopea, dove ha ancora una casa e dove è considerato una leggenda. Per i tifosi del Napoli, la differenza tra i due addii è evidente e non è passata inosservata.