Lukaku scopre Napoli con Mertens: una giornata speciale per il nuovo bomber azzurro

Lukaku e Mertens insieme per le strade di Napoli. Dries porta il compagno di nazionale a scoprire le bellezze della città partenopea

Romelu Lukaku sta imparando a conoscere Napoli, e chi meglio di Dries Mertens poteva fargli da guida? Il Corriere dello Sport svela un retroscena che farà piacere ai tifosi del Napoli.

Mentre la squadra di Antonio Conte è in pausa per gli impegni delle nazionali, Lukaku è rimasto in città per allenarsi. E ieri ha avuto un compagno d’eccezione: proprio Mertens, tornato a Napoli per una visita.

Il quotidiano racconta:

“I due hanno uno splendido rapporto e sono stati compagni di nazionale per tanti anni: ieri hanno trascorso la giornata insieme, a quanto pare a spasso per il Golfo, un bagno e un giro ad ammirare le bellezze con vista sul mare.”

Mertens, soprannominato “Ciro” dai napoletani, si conferma ancora una volta legatissimo alla città:

“Dries detto Ciro, napoletano d’adozione e d’estrazione, è un cittadino in pectore e ha deciso di non lasciare la famosa casa con famosissimo terrazzo a Posillipo neanche dopo il trasloco a Istanbul”.

La giornata di Lukaku insieme a Mertens è stata preziosa, il bomber sta cercando di ambientarsi rapidamente nella sua nuova realtà. L’esperienza di Mertens, amato dalla città e protagonista di tanti successi in maglia azzurra, può essere un valore aggiunto.

Anche Conte può sorridere: il suo attaccante sembra aver trovato in Mertens la guida perfetta per integrarsi non solo in campo, ma anche nel tessuto sociale della città. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nella stagione del Napoli.