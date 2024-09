Conte taglia fuori Osimhen: nessun reintegro per il nigeriano – CorrSport

Conte non cederà, Osimhen resterà fuori rosa nonostante il mancato trasferimento in arabia. il mister ha preso la sua decisione.

La telenovela Osimhen sembra aver trovato il suo epilogo, almeno fino a gennaio. Antonio Conte ha preso una decisione definitiva sul futuro dell’attaccante nigeriano, rimasto al Napoli dopo un’estate di voci e trattative fallite.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sarà nessun reintegro per Osimhen:

“Conte continuerà a lavorare e a insistere sul gruppo che ha sofferto con lui dal primo giorno di una preparazione durissima dal punto di vista fisico e della ricomposizione psicologica (ancor più faticosa, come ha confermato Verona).”

Il tecnico leccese sembra voler premiare chi ha sudato fin dal primo giorno, nonostante la tentazione di una coppia d’attacco da urlo con Lukaku:

“Potrebbe provare a coinvolgere Osi e a varare una coppia da sogno con Lukaku, perché no: da fantacalcio. Ma non lo farà: principi, rispetto e coerenza, per lui, vanno oltre qualsiasi risultato”.

Una decisione forte, che conferma la linea dura di Conte. Nessuno si aspettava che Osimhen rimanesse a Napoli dopo il clamore estivo. La clausola da 130 milioni non è stata pagata, e anche il trasferimento in Arabia Saudita è sfumato all’ultimo.

Ora, il Napoli si trova con un capocannoniere ai margini della rosa. Conte è convinto che la coesione del gruppo è più importante di qualsiasi singolo, per quanto talentuoso.

Osimhen accetterà questa situazione fino a gennaio? Una cosa è certa: Conte ha tracciato una linea netta. Starà a Osimhen decidere da che parte stare.