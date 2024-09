Napoli, 12 azzurri in Nazionale: ecco chi parte. Lukaku unica eccezione

Sosta Nazionali: il Napoli saluta 12 giocatori. Da Meret a Kvara, passando per i nuovi acquisti. Conte li ritroverà solo prima del Cagliari

La sosta per le Nazionali svuota Castel Volturno. Il Napoli di Antonio Conte saluta ben 12 giocatori, pronti a vestire le maglie dei rispettivi paesi. Una pausa che arriva in un momento delicato per gli azzurri, alle prese con l’integrazione dei nuovi acquisti e la gestione del caso Osimhen.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

“Lukaku resta a Napoli, ma sono comunque tanti i giocatori in nazionale. La Nations League sarà la grande protagonista dei prossimi giorni. Conte ritroverà molti calciatori solo a ridosso del Cagliari.”

Ecco la lista completa dei convocati:

Italia : Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori per le sfide contro Francia e Israele.

: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori per le sfide contro Francia e Israele. Scozia : McTominay e Gilmour, appena arrivati e già ripartiti, sfideranno Polonia e Portogallo.

: McTominay e Gilmour, appena arrivati e già ripartiti, sfideranno Polonia e Portogallo. Slovacchia : Lobotka

: Lobotka Kosovo : Rrahmani

: Rrahmani Georgia : Kvaratskhelia

: Kvaratskhelia Spagna Under 21 : Rafa Marin (contro Scozia e Ungheria per le qualificazioni europee)

: Rafa Marin (contro Scozia e Ungheria per le qualificazioni europee) Nigeria : Osimhen

: Osimhen Camerun: Anguissa (entrambi per le qualificazioni di Coppa d’Africa)

Da segnalare l’assenza di Olivera, squalificato per tre turni dopo gli scontri in Uruguay-Colombia di Coppa America.

Conte dovrà quindi lavorare con un gruppo ridotto, concentrandosi su Lukaku e Neres e sulla preparazione della sfida contro il Cagliari. Il tecnico spera di ritrovare tutti i nazionali in buona condizione, pronti per affrontare un calendario che si preannuncia fitto e impegnativo.

Per i tifosi del Napoli, sarà l’occasione di seguire i propri beniamini con le rispettive nazionali, incrociando le dita per evitare infortuni. La pausa potrebbe anche offrire il tempo necessario per risolvere situazioni in sospeso, come quella di Osimhen.