Neres rapinato, ma Napoli continua a collezionare primati

La rapina a Neres ha conquistato le prime pagine, ma Napoli è altro, la città continua a collezionare primati.

La Rapina a david Neres dopo la partita Napoli-Parma, ha consuistato tutte le prime pagine nazionali. come al solito ogni notizia negativa proveninete dal capoluogo campano è il pretesto per mettere in atto la demonizzazione della città.

Quanto accaduto a Neres accade quitidianamente in ogni grande metropoli mondiale, ma l’Italia reputa Napoli capitale di ogni peccato. La città partenopea risponde però sul campo, collezionado sempre nuovi primati.

Napoli città di primati: dall’export al turismo, i numeri che sorprendono

Napoli sta vivendo una fase di rinascita economica che sfida gli stereotipi. L’aeroporto di Capodichino ha registrato a luglio un record di 1.482.761 passeggeri, posizionandosi al quarto posto in Italia. Ma non è l’unico primato.

Nel 2023, Napoli e provincia hanno guidato l’export nazionale con 14,5 miliardi di euro, contribuendo al record della Campania come regione leader nelle esportazioni. Un trend confermato anche nei primi mesi del 2024.

L’Osservatorio Economia e Società Napoli, curato da Svimez, rivela dati sorprendenti:

Napoli contribuisce al 25% del PIL campano e al 7% di quello del Mezzogiorno

Il PIL pro capite napoletano (30.804 euro) supera la media nazionale (30.231 euro)

Su 11.000 imprese analizzate, i ricavi totali ammontano a 28,652 miliardi, in crescita del 10,6% dal 2021

Il turismo e l’innovazione giocano un ruolo chiave. Il Polo di San Giovanni a Teduccio della Federico II ospita Academy di colossi come Apple, Cisco e Deloitte, attirando talenti internazionali.

Il PNRR rappresenta un’opportunità cruciale: nel 2023 il Comune ha stipulato contratti per 450 milioni, con altri 75 milioni nei primi mesi del 2024. La riqualificazione di Bagnoli-Coroglio, con 1,2 miliardi stanziati, sarà un banco di prova fondamentale.

Nonostante le sfide, come la disoccupazione giovanile e femminile, emerge l’immagine di una città in movimento. Il settore IT è in crescita, con 2.400 imprese attive, di cui 1.100 nel software e consulenza informatica.

Questa è la Napoli che innova e cresce, dimostrando che il cambiamento non è solo possibile, ma è già in atto. Una realtà che merita di essere raccontata, oltre i pregiudizi e i luoghi comuni.