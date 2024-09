Conte, rosa ridotta fino a ridosso della sfida col Cagliari: out McTominay e Gilmour, ecco chi mancherà

Ben 12 azzurri in nazionale per le sfide di Nations League: Osimhen torna con la Nigeria, mentre Spalletti chiama quattro azzurri.

La pausa della Serie A offre un’occasione preziosa per le nazionali, e il Napoli si trova a fare i conti con una lunga lista di convocati. Sono ben 12 i giocatori del club partenopeo chiamati a rappresentare le rispettive selezioni, una dimostrazione del talento presente nella rosa azzurra. Tra i convocati spicca il nome di Victor Osimhen, che torna a indossare la maglia della Nigeria dopo un periodo di stop.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l’assenza di Romelu Lukaku, che rimarrà a Napoli, molti altri giocatori si uniranno alle loro nazionali, con la Nations League a dominare il calendario internazionale. L’allenatore Antonio Conte si ritroverà quindi a lavorare con una rosa ridotta fino a ridosso della sfida contro il Cagliari. Due degli ultimi arrivati, Scott McTominay e Billy Gilmour, sono già stati chiamati a rappresentare la Scozia nelle sfide contro Polonia e Portogallo.

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha convocato quattro giocatori del Napoli per le sfide contro Francia e Israele: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori. Oltre a loro, anche Stanislav Lobotka (Slovacchia), Amir Rrahmani (Kosovo) e Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) sono pronti a dare il loro contributo nelle rispettive selezioni.

In ambito giovanile, Rafa Marin rappresenterà la Spagna Under 21 nelle qualificazioni europee, affrontando Scozia e Ungheria. Discorso diverso per Mathías Olivera, che non potrà unirsi alla Celeste a causa di una squalifica di tre turni inflitta dopo gli scontri durante Uruguay-Colombia in Coppa America.

Infine, Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa saranno impegnati con Nigeria e Camerun nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa.

Lista dei Convocati del Napoli per le Nazionali:

Italia : Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Giacomo Raspadori

La pausa internazionale sarà un test importante per molti, con l’augurio che i giocatori azzurri possano brillare e tornare a Napoli più forti di prima.