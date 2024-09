Osimhen in tribuna fino a gennaio, ecco tutta la verità – DS

Victor Osimhen poptrebbe accomodarsi in tribuna fino a Gennaio, i retroscena della complessa situazione del nigeriano.

Ciro Venerato, giornalista RAI esperto di calciomercato, è intervenuto a La Domenica Sportiva per fare chiarezza sul caso Osimhen che sta tenendo banco in casa Napoli.

“Ci perdono tutti“, esordisce Venerato. “Osimhen è destinato alla tribuna fino a gennaio ed Antonio Conte ha deciso di puntare tutto su Romelu Lukaku“. Una situazione che nessuno si aspettava solo pochi mesi fa.

Il giornalista svela un retroscena cruciale: “Il nigeriano aveva firmato il rinnovo per andare via“. Un accordo che prevedeva un ingaggio di 10 milioni e una clausola rescissoria di 130 milioni. De Laurentiis, forte dello scudetto appena vinto, aveva rifiutato un’offerta di 150 milioni dal Paris Saint-Germain.

L’estate ha visto diverse trattative fallire. Venerato racconta: “L’Al-Ahli si è presentato negli ultimi giorni con 65 milioni, considerati pochi per De Laurentiis, che ne chiedeva 5 in più“. Il giornalista sottolinea che l’offerta al giocatore era di 160 milioni complessivi per un quadriennale.

La situazione si è ulteriormente complicata con il Chelsea: “Il Napoli accetta l’offerta, ma rimedia il rifiuto di Osimhen“. Il 30 agosto, ultimo giorno di mercato, la rottura sembra definitiva.

Ora, con Lukaku nuovo punto di riferimento dell’attacco, per Osimhen si prospetta un periodo difficile. La tribuna fino a gennaio sembra l’epilogo di una vicenda che ha dell’incredibile.

Venerato conclude: “I sentieri dell’addio sono lastricati di curve“. Il mercato di gennaio potrebbe offrire una via d’uscita, ma fino ad allora il Napoli dovrà gestire una situazione potenzialmente esplosiva.

Come evolverà questa situazione? Il mercato di gennaio potrebbe offrire una via d’uscita, ma fino ad allora il Nigeriano non farà parte del progetto Conte.