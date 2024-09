Napoli scopre Neres, il brasiliano voluto da Conte

David Neres si rivela subito decisivo per il Napoli, il brasiliano voluto da Conte sta facendo innamorare i tifosi azzurri.

David Neres ha impiegato solo 23 minuti per conquistare il Napoli. L’esterno brasiliano, voluto fortemente da Antonio Conte, ha già lasciato il segno con due assist decisivi nelle prime due apparizioni in maglia azzurra.

L’impatto immediato di Neres al Napoli

Contro il Bologna, Neres ha servito l’assist per il 3-0 di Simeone: “Controllo, dribbling e passaggio perfetto per l’ex Fiorentina che non poteva sbagliare.”

Ancora più determinate il suo contributo contro il Parma: “Il secondo assist di Neres con la maglia del Napoli ha permesso alla squadra di Conte di superare il Parma per 2-1.”

Perché Conte ha voluto Neres al Napoli

Le qualità di Neres si sposano perfettamente con le esigenze tattiche di Conte. Il 27enne può dare al Napoli imprevedibilità, guizzo, superiorità numerica per la capacità di saltare l’avversario. Con l’arrivo di Romelu Lukaku e la certezza Kvaratskhelia a sinistra, Neres completa uno dei tridenti offensivi più forti della Serie A.

Neres vs Politano: si accende il ballottaggio

L’arrivo di Neres mette in discussione la titolarità di Politano. Sembra però solo questione di tempo per vedere il brasiliano in campo dall’inizio; già dopo la sosta magari, considerando che il giocatore rimarrà ad allenarsi con Conte e potrà assimilare meglio i concetti del tecnico.

Il Napoli di Conte ha trovato in Neres una nuova arma offensiva. Che parta titolare o dalla panchina, il brasiliano si è già dimostrato determinante. La sua presenza alza notevolmente il livello del reparto offensivo azzurro, promettendo spettacolo e gol per i tifosi del Napoli.