David Neres, l’arma segreta di Conte: è il giocatore che sta cambiando il volto della squadra

L’esterno brasiliano David Neres brilla nel match contro il Parma: assist decisivo e prestazione da incorniciare.

Il Napoli sembra aver trovato in David Neres la pedina mancante per completare il puzzle di Antonio Conte. L’esterno brasiliano, arrivato dal Benfica, continua a stupire con prestazioni che lasciano il segno, tanto da attirare i riflettori dei principali quotidiani sportivi italiani. Nel match contro il Parma, Neres è stato ancora una volta decisivo, guadagnandosi l’elogio unanime delle testate nazionali.

La partita: l’espulsione di Suzuki e l’assist vittoria per Anguissa

Entrato in campo nel secondo tempo, Neres ha subito dimostrato il suo valore. Con il Napoli in cerca di una svolta nella partita, il brasiliano ha preso in mano le redini del gioco. È stato suo il cross preciso che ha permesso a Frank Zambo Anguissa di segnare il gol vittoria, un gesto tecnico che ha sottolineato la sua visione di gioco e la capacità di incidere nei momenti cruciali. Inoltre, è stato protagonista dell’espulsione di Suzuki, un episodio che ha cambiato le sorti della partita, lasciando il Parma in dieci uomini e spianando la strada alla vittoria del Napoli.

Le pagelle dei quotidiani

Le prestazioni di Neres non sono passate inosservate e i principali quotidiani sportivi italiani hanno sottolineato la sua importanza nel nuovo Napoli di Conte.

Tuttosport: 6.5/10

“Ancora un assist per lui: cross al bacio per Anguissa per il vantaggio del Napoli. Fa espellere Suzuki”. Tuttosport mette in evidenza la precisione dell’assist e la capacità di Neres di sfruttare al meglio le situazioni di gioco, incidendo anche sulla disciplina degli avversari.

“Capito perché Conte ha spinto tanto per averlo? Trasforma il Napoli: qualità palla al piede e sprinter nello spazio. Fa cacciare Suzuki ed inventa l’assist per la vittoria”. La Gazzetta esalta il lavoro di Neres con la palla al piede, sottolineando come la sua presenza in campo modifichi l’assetto della squadra, rendendola più imprevedibile e pericolosa.

“Qualche minuto in più rispetto all’esordio. Abbastanza per procurare il doppio giallo a Suzuki e pennellare l’assist, il secondo in due gare, per il gol di Anguissa”. Il Corriere evidenzia la crescita di Neres, capace di fare la differenza anche con un minutaggio ridotto, confermandosi come uno dei protagonisti del match.

“Viene travolto da Suzuki e il Parma resta in dieci. Poi crea ed inventa l’assist vittoria”. Anche Il Mattino non può fare a meno di lodare l’impatto di Neres, decisivo sia nel provocare l’espulsione dell’avversario che nell’offrire l’assist vincente.

L’impatto di Neres nel Napoli di Conte

L’arrivo di Neres al Napoli era stato fortemente voluto da Antonio Conte, e partita dopo partita si comprende sempre più il perché. Il brasiliano non è solo un’ala rapida e tecnica, ma un vero e proprio creatore di gioco che sa fare la differenza nei momenti cruciali. Il suo impatto sul campo sta trasformando il Napoli in una squadra ancora più temibile e competitiva, in grado di lottare su più fronti.

Neres non si limita a fare da comprimario, ma è un protagonista capace di cambiare le sorti di una partita con un singolo tocco. Con queste premesse, non sorprende che i tifosi e i giornalisti si aspettino molto da lui per il prosieguo della stagione. Il Napoli ha trovato in David Neres non solo un rinforzo, ma una vera e propria arma segreta che potrebbe rivelarsi decisiva nelle sfide future.