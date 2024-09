Meret super, i quotidiani lo incoronano come un eroe: “Causa il rigore che sblocca la partita, ma compie un miracolo”

Il portiere Alex Meret conquista i cuori dei tifosi e della stampa grazie a una prestazione decisiva che salva il Napoli in extremis.

La serata di Alex Meret, portiere del Napoli, è stata un vero e proprio show di abilità e determinazione. Nella vittoria sofferta contro il Parma, il numero uno azzurro ha brillato in modo particolare, compiendo un intervento straordinario nei minuti di recupero che ha sigillato i tre punti per la squadra di Antonio Conte. Un gesto atletico che non è passato inosservato agli occhi dei principali quotidiani sportivi italiani, che lo hanno premiato con voti molto alti e recensioni entusiastiche.

Le Pagelle dei Quotidiani

La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Meret un voto di 6,5, riconoscendo un’uscita poco felice su Bonny che ha portato al rigore trasformato dal Parma, ma lodando la parata miracolosa che ha negato il pareggio agli emiliani. “È lui a mettere giù Bonny che lo spiazza dal dischetto. In ritardo su quella uscita, dove si poteva anche temporeggiare. Ma poi è miracoloso sull’ultimo assalto emiliano”, scrive la rosea.

Tuttosport è stato ancora più generoso, attribuendogli un 7 in pagella. Il quotidiano torinese ha evidenziato come Meret, pur essendo coinvolto nell’episodio del rigore, abbia redento la sua prestazione con una parata straordinaria sul finale. “Causa il rigore che sblocca la partita, ma compie un miracolo sul finale salvando il risultato”.

Il Corriere dello Sport ha elogiato la prestazione del portiere con un 7,5, il voto più alto tra i giornali esaminati. Anche qui si sottolinea l’errore iniziale, ma il prodigio su Almqvist all’ultimo minuto lo riscatta pienamente: “Stende Bonny in area. Poi fa da spettatore in una partita che diventa a senso unico fino all’ultimo minuto, quando compie un prodigio su Almqvist”.

Il Mattino, il quotidiano di casa, ha ribadito il valore dell’intervento con un altro 7. La testata napoletana non ha dubbi nel definire Meret un eroe per il suo intervento decisivo nel finale: “Straordinario colpo d’istinto su Almqvist al 14′ di recupero. Un eroe. Provoca il rigore per uscita su Bonny che lo beffa con furbizia ma non è chissà possa fare”.

Meret Eroe Azzurro

Se è vero che una singola parata può cambiare il destino di una partita, quella di Meret su Almqvist è stata sicuramente una di queste. Il portiere azzurro, nonostante l’episodio del rigore che avrebbe potuto condizionare negativamente la sua partita, ha mostrato nervi saldi e una capacità di reazione fuori dal comune, caratteristiche che fanno di lui uno dei migliori portieri della Serie A.

I giudizi dei quotidiani confermano l’importanza di Meret per questo Napoli, soprattutto in una serata in cui la squadra ha sofferto più del previsto. Antonio Conte, e con lui tutti i tifosi partenopei, possono tirare un sospiro di sollievo: con un Meret così, anche le partite più complicate possono risolversi con un colpo di classe.