Rapina a David Neres dopo Napoli-Parma, i tifosi: “Scusaci, Napoli è stanca di questi episodi”

Neres vittima di una violenta rapina all’esterno dello stadio Maradona: i tifosi esprimono indignazione e sostegno sui social.

Un episodio sconcertante ha macchiato la serata di festeggiamenti post-partita per il Napoli, che ha trionfato contro il Parma con un gol decisivo di Frank Anguissa. David Neres, autore dell’assist vincente, è stato vittima di una rapina violenta dopo la gara, mentre si trovava all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona.

Il calciatore brasiliano, che era in compagnia della compagna, ha subito l’assalto dei malviventi che hanno sfondato i vetri del suo van. Nonostante il grande spavento e il danno materiale, fortunatamente Neres e la sua compagna sono rimasti illesi e sono riusciti a rientrare in sicurezza presso l’hotel che li ospita.

Messaggi di scuse e supporto a David Neres da parte dei tifosi del Napoli

Il grave incidente ha scatenato una reazione di grande solidarietà da parte dei tifosi del Napoli, che sui social hanno espresso il loro dispiacere e la loro indignazione per l’accaduto. Migliaia di messaggi di scuse e supporto sono stati indirizzati a David Neres.

“Scusaci, Neres,” scrive un tifoso. “La parte pulita di Napoli ti offre tutta la solidarietà possibile. Spero che questo brutto episodio non influisca sul tuo rendimento e che tu continui a brillare con la nostra squadra.” Altri commenti esprimono sdegno per la situazione: “Gli hanno dato il benvenuto appena arrivato. È uno schifo continuo!” e “Città fuori controllo, ormai questi delinquenti fanno quello che vogliono”.

In molti lamentano il deterioramento della sicurezza nella città, evidenziando come episodi del genere rappresentino un grave problema per l’immagine di Napoli. “Ecco questa è l’eccezione che conferma la regola,” scrive un altro tifoso. “Ecco perché non diventeremo mai la città più bella del mondo.”

Il Napoli ha assicurato che le autorità stanno lavorando per risolvere la situazione e garantire la sicurezza dei suoi giocatori e dei tifosi. Nonostante il triste episodio, i sostenitori del club continuano a mostrare un forte sostegno a Neres, augurandosi che possa presto superare questo spiacevole evento e continuare a contribuire al successo della squadra.