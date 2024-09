Caos Osimhen al Napoli: tre strade possibili per la cessione last-minute del nigeriano

L’offerta saudita è stata respinta e il Chelsea ha fatto un passo indietro: il Napoli esplora ora opzioni in Turchia e Qatar per Osimhen.

Il mercato estivo si chiude con un colpo di scena inaspettato. Victor Osimhen, il bomber nigeriano del Napoli, sembrava destinato a lasciare il club partenopeo per una nuova avventura, ma gli ultimi sviluppi hanno cambiato radicalmente le carte in tavola. Con le trattative con l’Arabia Saudita e il Chelsea saltate, il futuro del giocatore è ora incerto e il Napoli deve affrontare una situazione complessa.

Un’offerta rifiutata e le possibili strade da prendere

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha bloccato l’uscita di Osimhen nonostante un’offerta di 70 milioni di euro più bonus proveniente dall’Arabia Saudita. De Laurentiis ha giudicato l’offerta insufficiente, preferendo mantenere il calciatore per ora. La cessione al Chelsea non si è concretizzata, lasciando Osimhen fuori dalla lista dei giocatori disponibili per il Napoli.

Le Opzioni Rimaste:

Mercato Saudita: Anche se l’offerta attuale è stata respinta, non è detto che il Napoli non possa rivedere le condizioni con i club sauditi. Tuttavia, trovare un nuovo acquirente in Saudi Pro League potrebbe risultare difficile dopo il recente confronto negativo. Turchia: Il mercato turco chiude tra due settimane, offrendo quindi una finestra temporale più ampia per possibili trattative. Il Napoli potrebbe esplorare opportunità in Super Lig, cercando una squadra interessata a investire su Osimhen. Qatar: Un’altra opzione meno probabile, ma da non escludere, è il mercato qatariota. Sebbene considerato meno affascinante, il Qatar rappresenta un terreno fertile per le trattative grazie agli investimenti del gruppo dello sceicco del Paris Saint-Germain.

Possibili Scenari Futuri

Con Osimhen ancora sotto contratto e non più in lista, il Napoli dovrà considerare anche la possibilità di una riconciliazione durante la sosta. Il club potrebbe rivedere la posizione del giocatore, reintegrandolo e gestendo un ingaggio pesante che potrebbe influenzare le scelte strategiche a lungo termine.

Il Napoli si trova quindi di fronte a una sfida delicata: decidere se continuare a cercare una cessione last-minute o se rivedere la propria strategia con un Osimhen a libro paga. La situazione è in continua evoluzione e il club partenopeo dovrà agire con rapidità per trovare la soluzione migliore in vista della chiusura del mercato.