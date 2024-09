La dimostrazione di quanto Conte ha avuto ancora ragione sul mercato

L’allenatore Antonio Conte ha dimostrato il suo fiuto per il mercato con l’acquisto di David Neres, che si sta già rivelando decisivo.

Nel mondo del calcio, un allenatore non si limita a gestire le partite e a motivare i giocatori. A volte, un grande manager sa anche fare scelte strategiche sul mercato che possono fare la differenza tra una stagione di successo e una deludente. È proprio questo il caso di Antonio Conte, allenatore del Napoli, che ha dimostrato ancora una volta il suo intuito nel consiglio di acquisti.

Da quando è arrivato sulla panchina partenopea, Conte non si è limitato a dirigere la squadra, ma ha assunto anche un ruolo da manager a tutti gli effetti. Non è un segreto che il tecnico leccese abbia suggerito alla dirigenza del Napoli una serie di acquisti mirati, tra cui nomi di spicco come Romelu Lukaku e Alessandro Buongiorno. Tuttavia, uno dei suoi consigli più decisi è stato l’acquisto di David Neres.

Nonostante il Napoli possedesse già calciatori di qualità come Matteo Politano e Cyril Ngonge sulla fascia destra, Conte è stato chiaro: “Prendiamolo, farà la differenza, è fortissimo”. E così è stato. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha ascoltato il parere dell’allenatore e ha portato David Neres al club.

La decisione di Conte si sta rivelando saggia. Anche se il brasiliano non è ancora al top della forma fisica, le sue prestazioni recenti dimostrano il valore dell’acquisto. Neres ha avuto un impatto immediato nelle vittorie contro il Bologna e il Parma, con giocate decisive che hanno contribuito ai successi del Napoli.

In conferenza stampa, Conte ha espresso la sua soddisfazione: “Lo trattiamo da tanto tempo, sono contento che sia arrivato finalmente”. Con David Neres in squadra, il Napoli sembra avere un ulteriore tassello per puntare in alto.